alex_60 Re: Вице-министр здравоохранения поручил аннулировать приказы,... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3964

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:24 мне дамумед лично нравится.

все в личном кабинете, запись, анализы,больничные..

правда у меня все там пусто .

у других смотрел- все заполняется -приемы,назначения.

анализ сдал, через время результаты в личном кабинете.

в бумажном виде то все отменили.

даже красная кнопка есть,

нажал- и к тебе едет скорая помощь.

так написано.