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Вице-министр здравоохранения поручил аннулировать приказы, лоббирующие интересы DamuMed

17 июля 2019, 08:52 |  Государство

Олжасу Абишеву показали приказ управления здравоохранения Кызылординской области, в котором говорилось о переходе на систему DamuMed, передает Informburo.kz.

Фото elana.kz

Представители IT-компаний, которые занимаются разработкой медицинских информационных систем (МИС), заявили о лоббировании интересов DamuMed на встрече с вице-министром здравоохранения Олжасом Абишевым. Директор ТОО MedElement Виталий Ермоленко зачитал текст приказа №158 от 27 февраля 2018 года управления здравоохранения Кызылординской области. Согласно документу ведомство рекомендовало медкомпаниям переходить с МИС "Жетысу" на МИС DamuMed.

Олжас Абишев по видеосвязи обратился к руководителю управления здравоохранения Кызылординской области Жаксылыку Абдусаметову, который на свою позицию пришёл в июне 2019 года. Глава управления отметил, что приказ подписали до него.

"Это незаконный приказ, вы это понимаете? Он был издан незаконно, что вы от одного приложения отказываетесь и переходите на другое? Какие меры были приняты по отмене приказа?" – спросил Олжас Абишев.

"Это было рекомендательное письмо, которое потом было отозвано. Мы провели слушания, где участвовали около восьми-девяти IT-компаний, и мы комиссионно выбрали DamuMed, это их решение", – ответил Жаксылык Абудсаметов.

Олжас Абишев поручил аннулировать документ.

"Все понесённые материальные ущербы, связанные с этим приказом, компаниям возместить. Это в приказном порядке. Поверить в Министерстве юстиции законность всех договоров, которые заключены с поставщиками мединформсистем в тот период. Срок – две недели", – сказал он.

Подобная ситуация сложилась и в Алматинской области.

"В конце июня под моей подписью во все медорганизации было направлено письмо, что выбор МИС должен быть в рамках закона. Если вы не получали это письмо, прошу проверить канцелярию ещё раз", – отметил вице-министр.

Председатель наблюдательного совета ТОО I-teka Марат Толибаев отметил, что Минздрав по всем фактам лоббирования отдельных информационных систем не имеет никакого отношения, утверждая, что лоббирование идёт на уровне региональных управлений здравоохранения. Они называют это по-разному: меморандумы, рекомендательные письма.

"Это не спасёт вас от уголовной ответственности, – обратился он к руководителям управлений по видеосвязи. – После этого заседания подписываем заявление в АДГСПК по Павлодару, ВКО, Кызылорде, Алматы, готовьтесь к объяснениям с правоохранительными органами. Мы хотим подать заявления по статьям 360-361 УК РК. На уровне Минздрава нет лоббирования", – отметил Марат Толибаев.

Представители IT-компаний поинтересовались у вице-министра, уйдёт ли он в отставку, если факты лоббирования интересов DamuMed будут доказаны.

"Если моя отставка решит этот вопрос, ради бога, я не боюсь эту работу потерять. Если этот вопрос решится моим уходом, я уйду. Я смело могу свою семью обеспечить. Но если этот вопрос не решится, тогда вопрос к вам. Отставка – что она решает в данном случае, когда все участники не могут договориться между собой? Если уполномоченные органы примут решение, что были неправомерные (действия. – Авт.), мы все возместим моральный и физический ущерб", – подытожил Олжас Абишев.

Всего на встрече присутствовали 11 представителей-разработчиков медицинских информационных систем из заявленных 20.
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Комментарии к новости
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§ Butch
Re: Вице-министр здравоохранения поручил аннулировать приказы,...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.07.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за...даже слова трудно подобрать. "около 8-9" это сколько? 7,62? 8,373? 8 или 9!!! это ведь не так много, достаточно пальцев на руках чтобы посчитать.
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§ maxsaf
Re: Вице-министр здравоохранения поручил аннулировать приказы,...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2254
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Отставка – что она решает в данном случае

А зачем тогда налево и направо говорить об ответственности руководителя за неправомерные действия подчиненных, раз в этом нет смысла?
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§ alex_60
Re: Вице-министр здравоохранения поручил аннулировать приказы,...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3966
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне дамумед лично нравится.
все в личном кабинете, запись, анализы,больничные..
правда у меня все там пусто .
у других смотрел- все заполняется -приемы,назначения.
анализ сдал, через время результаты в личном кабинете.
в бумажном виде то все отменили.
даже красная кнопка есть,
нажал- и к тебе едет скорая помощь.
так написано.
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§ Затоболец
Re: Вице-министр здравоохранения поручил аннулировать приказы,...
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 17.07.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если это конкурентная среда то пусть выигрывают тендера и предоставляют свою систему, а тут лоббирование чей то фирмы, ну так Правительством утвердите государственную монополию определите компанию, которая будет единая для всех поликлиник. А тут типа конкурентная среда для улучшения и в то же время лоббирование
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§ Victor Yang
Вице-министр здравоохранения поручил аннулировать приказы, лоббирующие интересы DamuMed
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11703
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
сли это конкурентная среда то пусть выигрывают тендера и предоставляют свою систему, а тут лоббирование чей то фирмы,

Тут своя специфика. Выиграл-разработал, а его ещё и поддерживать надо. Чужое поддерживать - малоэффективно. А системы каждый раз менять - пациентам от этого будет хуже.
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