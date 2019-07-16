/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Назначен новый аким Аулиекольского района 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Назначен новый аким Аулиекольского района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36229
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назначение подписал 16 июля аким области Архимед Мухамбетов по согласованию с депутатами Аулиекольского районного маслихата. Ранее должность акима Аулиекольского района занимал Асхат Кисиков, который находится в данным момент под домашним арестом.
Читать новость

§ Серый волк
Re: Назначен новый аким Аулиекольского района
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10331
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.07.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
по Аркалыкскому району.Затем 5 лет работал в должности заместителем акима Аркалыка. еще полтора года - на посту заместителя акима Костаная.
У вас тут пробел в области его успехов пропущен!
Что-то не слышно было о творческих успехах деятельности этой аркалыкской руинной команды, ну кроме феноменальной коррупции на руинах.
:lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 165
Пользователей: 2
Всего: 167

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх