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§ NG.kz
Возле Арыси сапёры обнаружили заброшенный скотомогильник со спорами сибирской язвы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36223
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информацию подтвердили в Министерстве обороны. На месте работают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Территорию скотомогильника уже продезинфицировали.
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§ Vital
Re: Возле Арыси сапёры обнаружили заброшенный скотомогильник со...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7793
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой интересный городок. Получается если скот на свободном выпасе туды забрёл. То он тоже заражён.
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§ лимон
Re: Возле Арыси сапёры обнаружили заброшенный скотомогильник со...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 979
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.07.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
штаа? скотомогильник повышенной опасности заброшен и никак не огорожен? и никем не учитывается/не контролируется карта действующих и заброшенных скотомогильников со спорами сибирской язвы?
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