Возле Арыси сапёры обнаружили заброшенный скотомогильник со спорами сибирской язвы

На месте работают специалисты санитарно-эпидемиологической службы Министерства обороны. Территорию скотомогильника уже продезинфицировали., передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото с сайта VSЁ42

Возле Арыси обнаружен заброшенный скотомогильник со спорами сибирской язвы. Информацию подтвердили в Министерстве обороны.

Сапёры Министерства обороны при зачистке степи вокруг Арыси обнаружили заброшенный скотомогильник, который расположен за чертой города. При проверке скотомогильника на целостность и герметичность после взрыва арсенала прибывшая на место специальная санитарно-эпидемиологическая служба Минобороны обнаружила внутри споры сибирской язвы.

"За городом обнаружили скотомогильник с трупами животных, которые были заражены спорами сибирской язвы. Их вывезли в другое место. Прибыли специалисты Министерства обороны и дезинфицировали там всё", – сказал местный житель Жеберле Достанов.

В Министерство обороны подтвердили, что в заброшенном скотомогильнике их специалисты обнаружили споры сибирской язвы. В оборонном ведомстве заявили, что территорию продезинфицировали. Угрозы заражения нет.

"Проверили скотомогильник со спорами сибирской язвы недалеко от Арыси. После визуального осмотра на целостность специалисты продезинфицировали территорию скотомогильника. Угрозы распространения сибирской язвы нет", – сказал радио-токсиколог отделения радиологии и токсикологии ветеринарной лаборатории войсковой части 29219 Министерства обороны Сандыбай Абиеков.

Радио-токсикологи также замерили в Арыси уровень радиации, проверили качество продукции, поставляемой в Арысь, взяли пробы на различные инфекции, которые могут быть в продуктах питания.