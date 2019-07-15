Горожанин_kst Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1377

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:16 Цитата: ТанькО:



А кто сказал что здесь кто то прав?

Что кто-то из них был там в поисках светлого и чистого? Они люди. Со своими недостатками и достоинствами. К сожалению кто из них теперь "был". Зато "есть" их близкие, которые всё это читают.

Кто вас гарантировал что ваш сын, муж, внук не окажутся в подобной ситуации, не дай бог.

Ещё раз отмечу, видео надо удалить из статьи.

А комментаторов проявить простое человеческое сочувствие. Обстоятельства выяснит сдедствие. Оценки даст суд.

Вы же уподобились проходящим зевакам, которые не могут удержаться от досужих сплетен, даже перед лицом смерти.



[Исправлено: Горожанин_kst, 16.07.2019 - 08:18]