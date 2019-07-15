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Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
15 июля 2019, 11:24 | Криминал
Случилось это около 6 часа утра возле кафе "Изюм" в мкр-не 7. Конфликт, драка и последующее ранение зафиксированы камерой видеонаблюдения, установленной, по всей видимости на входе в кафе.
Видно, что четверо молодых людей ведут какой-то спор, который переходит в драку. В какой-то момент дерущиеся выпадают из поля зрения камеры. Затем двое с места происшествия скрываются. Раненый мужчина пытается двигаться, однако истекает кровью и падает. Его товарищ отправляется за помощью.
По данным "НГ", 33-летнего пострадавшего спасти не удалось. В совершении преступления подозревается мужчина 27 лет. Он задержан.
"НГ" запросила комментарий по этому поводу в департаменте полиции.
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