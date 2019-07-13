





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10325

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 16:23 Цитата: Обликоморале:

Потратив 5 минут в сети, нашел.Самые дешевые топливные пеллеты в Павлодаре, от 20000 за тонну, самовывоз. А так от 40000 до 72000 разброс цен,не хило. Потратив 5 минут в сети, нашел.Самые дешевые топливные пеллеты в Павлодаре, от 20000 за тонну, самовывоз. А так от 40000 до 72000 разброс цен,не хило.

У нас один коллега построил большой дом в Тверской области. Все хорошо, Бор сосновый, Волга в пешей доступности, птички поют, холодный водопровод чистый и три фазы на столбе по радостным тверским тарифам для сельских аборигенов.

Одна только тоска как теперь этот домину-котеджину отапливать.

Котельная не помню отдельно стоящая или пристроена сбоку. Ну в общем пустое помещение.

Он всех инженеров замучил своим выбором.

Уголь - это постоянно ездить надо, это ГРЯЗНО ему, это и дорог уголь в Тверской и перетопил, недотопил, два раза в сутки у печи, и на пенсию скоро - НЕХОЧУХА ГОВОРИТ ОСТАТОК ЖИЗНИ У ПЕЧИ КОЧЕГАРОМ.



Варианты были газгольдер и заказывать раз в два месяца машину с доставкой сжиженного.

Или вот эта самая Пеллетная печка.

Как ему описали опытные инженеры построившие дачи

Засыпал бункер и уехал на неделю.

Автоматика работает держит минимальное горение.

При аварии сообщит в SMS

Резервные электротены включит сама по термостату.

Разморозить не даст.

Грязи нет, трудов нет, на старости удобно и бросить можно дом хоть на неделю, хоть на десять дней.



(рассматривать электроотопление он не стал, хотя южнее от Ростова и далее Крымы Сочи очень много давно так живут и сети просаживают )



К пеллетам склоняется, на выбор лето и в ближайшую зиму должнен запустить.

Вот в этом плюсы пеллетной технологии. Для УДОБСТВА Таких держателей домов.

Газа там нет и не планируется, так как территория выросла из СНТ (типа определение земли - дачи на которых выросли вместо дачек котеджи)



[Исправлено: Серый волк, 15.07.2019 - 13:26]