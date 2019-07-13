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13.07.19 17:37
Victor Yang
Костанайская теплокомпания в этом году опробует альтернативный вид топлива
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13.07.19 16:57
elektron
Костанайская теплокомпания в этом году опробует альтернативный вид топлива
Victor Yang: А что - уже придумали горелки с совмещённым сжиганием газообразного и твёрдого топлива? Не вижу "противопоказаний", вроде существуют. Ничего сложного, во всяком случае для...
13.07.19 16:34
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Костанайская теплокомпания в этом году опробует альтернативный вид топлива

13 июля 2019, 12:28 |  Общество

Намерение использовать топливные гранулы руководство ГКП озвучивало еще 2016 году. На брифинге 12 июля 2019 года директор ГКП «КТЭК» Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ заявил, что в котельной №8 готово оборудование для того, чтобы в новом отопительном сезоне заменить газ пеллетами.

Пеллеты представляют собой гранулы из прессованных органических, в частности, древесных отходов – щепы, опилок, соломы, а также торфа. Считаются экологичным видом топлива, пригодным для сжигания в черте населенных пунктов.

Котел для сжигания гранул смонтирован в котельной, которая отапливает поселок Амангельды, бывший Красный партизан.

- Мы ищем поставщиков, чья цена нас бы устроила, раз мы говорим об альтернативе газу, - пояснил Аскар Бекпаганбетов. - Из чего исходим? Мы покупаем газ сейчас по 24 000 тенге за 1000 кубометров. Теплосодержание этого количества газа – 8 гигакалорий. Сжигание тонны пеллетного топлива дает 3,5 -4 гигакалории. Это означает, что мы должны покупать тонну его не дороже 11 000 -12 000 тенге.

По словам директора, в области есть предприниматели, готовые заняться производством топливных гранул. О стопроцентной замене газа никто, конечно, не говорит. Но в перспективе масштабное использование альтернативного топлива способно было бы смягчить ценовые скачки, которые инициируют поставщики газа. Пока же речь идет об одном котле в одной котельной.
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Костанайская теплокомпания в этом году опробует альтернативный вид топлива
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11693
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.07.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
О стопроцентной замене газа никто, конечно, не говорит. Но в перспективе масштабное использование альтернативного топлива способно было бы смягчить ценовые скачки, которые инициируют поставщики газа

А что - уже придумали горелки с совмещённым сжиганием газообразного и твёрдого топлива? Или на каждой котельной будут по два комплекта котлов стоять - для разного типа топлива?
Да и очень сомневаюсь что найдутся пеллеты по такой цене.

[Исправлено: Victor Yang, 13.07.2019 - 13:20]
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§ drakon
Re: Костанайская теплокомпания в этом году опробует...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16772
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

а также торфа.

А что? В КОстанайской области,
торф - добывают?...
:lol: :oops:
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§ elektron
Костанайская теплокомпания в этом году опробует альтернативный вид топлива
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3181
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А что - уже придумали горелки с совмещённым сжиганием газообразного и твёрдого топлива?

Не вижу "противопоказаний", вроде существуют. Ничего сложного, во всяком случае для частного сектора. ;-)
А вот про какие скачки от поставщика газа речь?, если таковые есть, так в одну сторону, с России по стабильной цене покупать.
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§ Victor Yang
Костанайская теплокомпания в этом году опробует альтернативный вид топлива
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11693
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.07.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не вижу "противопоказаний", вроде существуют

Там же конструкции разные. Все котлы тоже менять надо будет. Да и помещение для хранения пеллет, чтобы не промокли, нужны. Для больших котельных - ещё и автоматическая подача их в котёл нужна. Да и дорогие они будут по сравнению с газом.
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