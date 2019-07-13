Костанайская теплокомпания в этом году опробует альтернативный вид топлива

Намерение использовать топливные гранулы руководство ГКП озвучивало еще 2016 году. На брифинге 12 июля 2019 года директор ГКП «КТЭК» Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ заявил, что в котельной №8 готово оборудование для того, чтобы в новом отопительном сезоне заменить газ пеллетами.

Пеллеты представляют собой гранулы из прессованных органических, в частности, древесных отходов – щепы, опилок, соломы, а также торфа. Считаются экологичным видом топлива, пригодным для сжигания в черте населенных пунктов.

Котел для сжигания гранул смонтирован в котельной, которая отапливает поселок Амангельды, бывший Красный партизан.

- Мы ищем поставщиков, чья цена нас бы устроила, раз мы говорим об альтернативе газу, - пояснил Аскар Бекпаганбетов. - Из чего исходим? Мы покупаем газ сейчас по 24 000 тенге за 1000 кубометров. Теплосодержание этого количества газа – 8 гигакалорий. Сжигание тонны пеллетного топлива дает 3,5 -4 гигакалории. Это означает, что мы должны покупать тонну его не дороже 11 000 -12 000 тенге.

По словам директора, в области есть предприниматели, готовые заняться производством топливных гранул. О стопроцентной замене газа никто, конечно, не говорит. Но в перспективе масштабное использование альтернативного топлива способно было бы смягчить ценовые скачки, которые инициируют поставщики газа. Пока же речь идет об одном котле в одной котельной.