Борьба с тупизмом Re: Деликатесами казахской кухни удивляли жителей... #1





(Пользователи) Сообщений: 17

Регистрация: 08.07.18 (Пользователи) Отправлено: - 21:51 Манты с "чернилами" из вишни, мороженое из верблюжьего молока, каны из рыбы... Возможности казахской гастрономии демонстрировали в рамках презентации туристического потенциала страны..... Интересненько, тоже хотелось бы попробовать эти блюда. Круто было, если не только в Питере сделали такую кухню, но и в КАзахстане. Удивили, так удивили. А вы говорить нам не чего показать, нам не чего показать.....