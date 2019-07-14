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§ NG.kz
Деликатесами казахской кухни удивляли жителей Санкт-Петербурга
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36215
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.19 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гастроли национальной кухни прошли в Санкт-Петербурге. Манты с чернилами из вишни, мороженое из верблюжьего молока, каны из рыбы... Возможности казахской гастрономии демонстрировали в рамках презентации туристического потенциала страны.
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§ Борьба с тупизмом
Re: Деликатесами казахской кухни удивляли жителей...
Борьба с тупизмом


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 14.07.19 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Манты с "чернилами" из вишни, мороженое из верблюжьего молока, каны из рыбы... Возможности казахской гастрономии демонстрировали в рамках презентации туристического потенциала страны..... Интересненько, тоже хотелось бы попробовать эти блюда. Круто было, если не только в Питере сделали такую кухню, но и в КАзахстане. Удивили, так удивили. А вы говорить нам не чего показать, нам не чего показать.....
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