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Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале: Даа..а в деревне Гадюкино опять дожди.(цы) В Костанае жара, а в деревне Гадюкино и Брайтон Бич опять идут дожди.
13.07.19 10:32
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале: Товаисч бегунок, если с шуткой юмора у тебя проблемы, то это не ко мне. Шустряк ОМ, как раз с шуткой и юмором спрашивал, мол докопаться решили за гадюкино? Обликоморале: И я в...
13.07.19 10:07
arman_kst
Конфликт, которого могло не быть
Я думаю люди были в стороне, чтобы их не касалось. А когда встал вопрос по оплате, тогда уже активно начали интересоваться вопросом ремонта.
13.07.19 09:58
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Есть большая разница между беженцами и иммигрантами, которые потратили кучу сил и средств, и не будут рисковать своей мечтой так по-глупому. Беженцы считают, что им что-то должны, они не собираются...
13.07.19 09:27
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Я их понимаю. Жил в Тарановке(??? Кустанае), и переход в Германию(Канаду..) без промежуточных остановок. Поэтому для них мы в аду а они в раю. А мозги где? Новые дали?
13.07.19 08:40
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Деликатесами казахской кухни удивляли жителей Санкт-Петербурга

13 июля 2019, 09:15 |  Общество

Гастроли национальной кухни прошли в Санкт-Петербурге. Манты с "чернилами" из вишни, мороженое из верблюжьего молока, каны из рыбы... Возможности казахской гастрономии демонстрировали в рамках презентации туристического потенциала страны.

Фото с сайта "Экспресс-К"

Санкт-Петербург стал одним из крупных городов мира, в которых компания Kazakh Tourism проводит таки презентации. Первыми изыски отечественной кулинарии поробовали во Франкфурте-на-Майне.

Для перевозки казахстанских продуктов в Северную Пальмиру понадобилось два рейса из Нур-Султана, а также два дня подготовительной работы уже в Санкт-Петербурге, сообщает "Хабар 24".

- Не похоже ни на русскую, ни на грузинскую кухню, с которыми я знаком. Я пробовал блюда кухни разных народов, но эта выглядит уникальной. Можно заметить влияние арабских и китайских традиций приготовления, и это очень интересное переплетение, – сказал шеф-повар Мариус Акерман, присутствовавший на дегустации в Санкт-Петербурге.

В ответ казахстанцы приоткрыли свой секрет уникальности.

- Мы берём за основу те вкусы, которые передаются из поколения в поколение, используем новые технологии, оставаясь в модных трендах гастрономии в мире. Ищешь вдохновение, выезжаешь в степь, дышишь воздухом, трогаешь землю, заходишь в аул, потом приезжаешь куда-то в Европу, смотришь технологии, потом сводишь всё это вместе, миксуешь, соединяешь и получается что-то интересное, – поделился заместитель главы ассоциации шеф-поваров Казахстана Артём Канцев.

Гастрономические приключения стали одним из направлений, презентованных представителям туристического рынка. Акцент также сделали на развитие делового и событийного туризма.

Предполагается, что казахскую высокую кухню попробуют также в Пекине, Варшаве и Барселоне.
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