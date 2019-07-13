Деликатесами казахской кухни удивляли жителей Санкт-Петербурга

Гастроли национальной кухни прошли в Санкт-Петербурге. Манты с "чернилами" из вишни, мороженое из верблюжьего молока, каны из рыбы... Возможности казахской гастрономии демонстрировали в рамках презентации туристического потенциала страны.

Фото с сайта "Экспресс-К"

Санкт-Петербург стал одним из крупных городов мира, в которых компания Kazakh Tourism проводит таки презентации. Первыми изыски отечественной кулинарии поробовали во Франкфурте-на-Майне.

Для перевозки казахстанских продуктов в Северную Пальмиру понадобилось два рейса из Нур-Султана, а также два дня подготовительной работы уже в Санкт-Петербурге, сообщает "Хабар 24".

- Не похоже ни на русскую, ни на грузинскую кухню, с которыми я знаком. Я пробовал блюда кухни разных народов, но эта выглядит уникальной. Можно заметить влияние арабских и китайских традиций приготовления, и это очень интересное переплетение, – сказал шеф-повар Мариус Акерман, присутствовавший на дегустации в Санкт-Петербурге.

В ответ казахстанцы приоткрыли свой секрет уникальности.

- Мы берём за основу те вкусы, которые передаются из поколения в поколение, используем новые технологии, оставаясь в модных трендах гастрономии в мире. Ищешь вдохновение, выезжаешь в степь, дышишь воздухом, трогаешь землю, заходишь в аул, потом приезжаешь куда-то в Европу, смотришь технологии, потом сводишь всё это вместе, миксуешь, соединяешь и получается что-то интересное, – поделился заместитель главы ассоциации шеф-поваров Казахстана Артём Канцев.

Гастрономические приключения стали одним из направлений, презентованных представителям туристического рынка. Акцент также сделали на развитие делового и событийного туризма.

Предполагается, что казахскую высокую кухню попробуют также в Пекине, Варшаве и Барселоне.