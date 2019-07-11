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§ NG.kz
За нанесение рекламы синтетических наркотиков задержали двух человек в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36215
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оба - жители Рудного. Одному из них 17 лет, другому - 19. Они наносили на стены остановок граффити с рекламной синтетических наркотиков. Молодых людей задержали 9 июля сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области.
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§ Серый волк
Re: За нанесение рекламы синтетических наркотиков задержали двух...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10318
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.07.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где фото морды лица этих двух рудненских дебилоидов? Чтоб на них вся область могла полюбоваться?
Про то где работа полиции конечно спрашивать не приходится, они могут только двух даунов с баллончиком поймать, а выяснить где наркобанда оРудующая в меленьком городе, они конечно не в состоянии.
Хотя вполне возмножно им в своих рядах искать придется.
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§ Борьба с тупизмом
Re: За нанесение рекламы синтетических наркотиков задержали двух...
Борьба с тупизмом


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 14.07.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот жеж делать не чего молодежи. Лучше бы делом занялись . Надо таких наказывать, чтоб неповадно было. Я даже представить не могу, как в такое голову может придти в 17 лет.
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