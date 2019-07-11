Серый волк Re: За нанесение рекламы синтетических наркотиков задержали двух... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10318

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:24 А где фото морды лица этих двух рудненских дебилоидов? Чтоб на них вся область могла полюбоваться?

Про то где работа полиции конечно спрашивать не приходится, они могут только двух даунов с баллончиком поймать, а выяснить где наркобанда оРудующая в меленьком городе, они конечно не в состоянии.

Хотя вполне возмножно им в своих рядах искать придется.