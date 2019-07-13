seroff Re: Четыре человека пострадали в результате аварии с участием... #1





(Пользователи) Сообщений: 259

Регистрация: 28.04.14 (Пользователи) Отправлено: - 18:34 Ну и что ?как гоняли эти ох****е так и гоняют,как были номера 080 так и есть где власти? да очень просто всё повязано у хозяина этих лимузинов с властями вспомним случай с пенсионером который сам залез под лимузин и задавился