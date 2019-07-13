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alex_60
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13.07.19 18:19
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Да, это Акция какая то, связанная с мусором. d.radikal.ru А это уже бронзовые фигуры,на центральной площади - одели в мусор. a.radikal.ru Если бы их - не одели, наверное бы никто и не подошёл к...
13.07.19 17:37
Victor Yang
Костанайская теплокомпания в этом году опробует альтернативный вид топлива
elektron: Не вижу "противопоказаний", вроде существуют Там же конструкции разные. Все котлы тоже менять надо будет. Да и помещение для хранения пеллет, чтобы не промокли, нужны. Для...
13.07.19 17:23
drakon
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13.07.19 16:57
elektron
Костанайская теплокомпания в этом году опробует альтернативный вид топлива
Victor Yang: А что - уже придумали горелки с совмещённым сжиганием газообразного и твёрдого топлива? Не вижу "противопоказаний", вроде существуют. Ничего сложного, во всяком случае для...
13.07.19 16:34
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Четыре человека пострадали в результате аварии с участием скорой помощи в Костанае

13 июля 2019, 12:08 |  Происшествия

На перекрестке улиц Баймагамбетова и Тәуелсиздик сегодня, 13 июля, столкнулись "Хаммер" и автомобиль скорой помощи, экстренно транспортировавший больного. По данным очевидцев, иномарка не пропустила спецмашину, в итоге скорая перевернулась.

 

- Бригада выполняла выезд 2 категории - сложности везла пациента в предынфарктном состоянии, - сообщила «НГ» пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - "Хаммер" следовал в свадебном кортеже. Ещё раз обращаемся ко всем водителям -  пропускайте, пожалуйста, скорую. Каждая минута может стать решающей в спасении пациента.


Пациент, которого транспортировали, получил ушибленную рану головы. На данный момент доставлен в больницу.  Сопровождавшая его жена - ушибленную рану голени. Фельдшер и водитель скорой помощи  ндоставлены в травмпункт городской больницы, у них ушибы и подозрения на переломы. 


Водитель имеет стаж работы в службе "103" 10 лет, уточняет пресс-служба ведомства, а также сертификат по экстремальному вождению




 
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