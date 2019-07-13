Четыре человека пострадали в результате аварии с участием скорой помощи в Костанае

На перекрестке улиц Баймагамбетова и Тәуелсиздик сегодня, 13 июля, столкнулись "Хаммер" и автомобиль скорой помощи, экстренно транспортировавший больного. По данным очевидцев, иномарка не пропустила спецмашину, в итоге скорая перевернулась.

- Бригада выполняла выезд 2 категории - сложности везла пациента в предынфарктном состоянии, - сообщила «НГ» пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - "Хаммер" следовал в свадебном кортеже. Ещё раз обращаемся ко всем водителям - пропускайте, пожалуйста, скорую. Каждая минута может стать решающей в спасении пациента.





Пациент, которого транспортировали, получил ушибленную рану головы. На данный момент доставлен в больницу. Сопровождавшая его жена - ушибленную рану голени. Фельдшер и водитель скорой помощи ндоставлены в травмпункт городской больницы, у них ушибы и подозрения на переломы.





Водитель имеет стаж работы в службе "103" 10 лет, уточняет пресс-служба ведомства, а также сертификат по экстремальному вождению



⠀



