Фальсификат, либо некомпетентная работа за которую гнать нужно. Цитата: ситуация там осложняется продолжением строительства других домов.

Такого не бывает. Подъездные пути и территория у подъездов на может зависеть от других домов никаким образом.

На стадии проектирования подъездные пути к каждому дому ПРОЕКТИРУЮТСЯ.

Дом сдаётся с готовыми путями, оборудованной безопасной территорией. Дома, строительство которых только ведётся или планируется в ближайшее время должны иметь собственные пути подъезда для строительной техники и грузов.

Для этого существует проектирование.



Эти пути изначально закладываются в проект, который ведется по генплану.

И я не верю в иное.

Даже при строительстве внутри сложившейся застройки окруженной со всех сторон выбирается самый безопасный путь из возможных, согласуется с городом и множеством ведомств, готовится проезд техники, если нужно перестраивается и максимально развязывается насколько возможно с жителями и территориями других домов.

При строительстве новых районов в отсутствие путей я не верю. И такого не видел.



Это может быть только по двум причинам. Либо враньё, и деньги на придомовую украдены и поделены, либо вопиющий бардак в проектной организации и всех контролирующих по цепочке включая заказчиака и администрацию.



Более того, подписавших акт приёмки с отсутствующими подъездами и подходами жителей, за уши тащить в прокуратуру нужно вместе с контролирующими ход строительства, где они должны ответить за свои подписи и отсутствие контроля.



Цитата: рассказал Алексей Тарасов. - Важно отметить, что представители кампании должны обязательно проверить каждую квартиру, техническое обследование стоит денег, необходимо также точно удостовериться, что проектные решения полностью совпадают с реальностью. Только после этого можно подавать в квартиры газ. . КОмпании, а не кАмпании.



И трактовка чиновника может оказаться неверной. Построенный дом застройщик может заселять хоть три года, пока не продаст квартиры по нужной ЕМУ цене. Может перепродать хоть оптом Риэлторсокой фирме, которая не обязана завтра и через год всех заселить.

В данном случае квартиры уже в собственности. И собственник есть. Он и обязан отвечать за состояние газовой плиты и закрытые двери. При необходиомсти и для осмотра пускать Службу газа в установленном для собственников порядке.



А проверяется соответствие проекту и правилам на стадии сдачи дома.



Элементарно комиссия не имеет права подписывать акт без проверки на соответствие проекту и акта об этом. Проверять после заселения уже бессмысленно. Сам акт приёмки это и есть главное свидетельствование что все конструкции и инженерные сети соответствуют проекту, проверены и безопасны. И на каждую систему есть подписанные и заверенные акты подтверждающие исправность и безопасность.

Есть подозрение что господин чиновник об этом не знает или водит за нос.



А не подавать газ ожидая годами когда собственник их продаст это уже точно преступление. Люди развинтят трубы и натащат баллонов, эксплуатация которых в зданиях выше двух этажей строжайше запрещена и реально опасна.



И это уже конкретно лишает возможности жителей пользоваться жильем безопасно. Превращает дом в бомбу из-за натасканных баллонов и прегруженной проводки и делает проживание опасным для жизни!



[Исправлено: Серый волк, 09.07.2019 - 00:53]