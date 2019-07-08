"Виноваты сами жильцы" - Отдел ЖКХ Костаная о газификации микрорайона Юбилейный

Вопрос об отсутствии газа в домах жителей мкрн. Юбилейный обсуждался на брифинге в конце прошлой недели.

Руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ рассказал, что мешает решить эту проблему в кратчайшие сроки.

- Есть чёткий регламент, который обязывает газоснабжающую компанию подключать квартиры к общей системе только после того, как дом заселят не менее 80% жителей, - рассказал Алексей Тарасов. - Важно отметить, что представители кампании должны обязательно проверить каждую квартиру, техническое обследование стоит денег, необходимо также точно удостовериться, что проектные решения полностью совпадают с реальностью. Только после этого можно подавать в квартиры газ.

За готовность наружного газопровода отвечает местный исполнительный орган, который его построил. Документация по нему сдана вовремя. Проблема с сетями внутренними. Жильцам срочно нужно заключить договоры для оплаты за газ и на техническое обслуживание сетей газоснабжения в квартире. По словам Тарасова, в мкрн. Юбилейный договора есть не у всех жильцов. Однако точное количество квартир, не заключивших договора, Тарасов не назвал.

- Не могут сами жильцы в один день собраться и подождать в своих квартирах сотрудников газообслуживающей компании, чтобы могли проверить каждую квартиру, - отметил Тарасов. - В кратчайшие сроки постараемся найти каждого и решить эту проблему.

Прокомментировал Алексей Тарасов и ситуацию с организацией подъездных путей в мкрн. Юбилейный. По его словам, ситуация там осложняется продолжением строительства других домов.

- Источники финансирования строительства дома и дорог во дворах разные, поэтому неизбежно будет определённая пауза, - сообщил он. - Если рядом с уже введённым домом строится другой, то необходимо обеспечить проезд тяжёлой техники, какое-то время жители будут испытывать определённые неудобства.