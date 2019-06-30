Maksim Glushko Re: В Сети появилось видео с извинениями иностранного сотрудника... #3





(Пользователи) Сообщений: 13

Регистрация: 25.06.19 (Пользователи) Отправлено: - 11:50 Ну давайте из-за каждой фотки теперь обижаться, и бить иностранцев просто потому-что они у нас работают, на нашей земле,так Казахстан вообще в инвестиционную пропасть скатится, иностранец лишний раз подумает да нафиг надо туда ехать что-то проектировать, они там неадекваты, кстати по распростроняемому в сети видео, одним из факторов обострения конфликта стало,что начальники арабы наказывали наших рабочих за опоздание в 10 минут, нашим такое положение вещей никак не нравится) представляю если бы у нас в нефтенных компаниях руководили немцы что бы было тогда...)