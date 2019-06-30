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Kairat stayer
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30.06.19 08:52
Kairat stayer
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
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30.06.19 08:44
maxsaf
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
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30.06.19 06:37
Народное мнение
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
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30.06.19 06:22
Victor Yang
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
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В Сети появилось видео с извинениями иностранного сотрудника с Тенгиза

Tengrinews.kz

30 июня 2019, 07:27 |  Происшествия

Иностранный рабочий компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore извинился за фотографию, которая вызвала неоднозначную реакцию среди работающих на Тенгизском месторождении казахстанцев и привела к беспорядкам, передает Tengrinews.kz.

Кадры из видео

"Я хочу извиниться перед народом Казахстана за две вещи. Во-первых, за фото. Я его снял как фотографию с коллегой. Я не имел в виду ничего плохого. Это просто моя коллега с работы. Второе. Я хочу извиниться перед казахами. Я работал с вами два года. Для меня это было большим удовольствием. Вы отличные люди. Пожалуйста, примите мои извинения", - заявил он.

 

Напомним, 29 июня в вахтовом поселке Тенгиз Атырауской области рабочие компании "Сonsolited Contracting Engineering and Prourement S.A.L Offshore" выразили возмущение по поводу размещения одним из работников компании в профиле WhatsApp провоцирующей фотографии. В результате инцидента пострадали 30 человек.

Первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов встретился с работниками компании. По итогам встречи рабочие разошлись по своим местам.

"Сейчас создана комиссия. По результатам работы комиссии будет принято решение. Сейчас ситуация стабилизировалась. Сотрудники вернулись на свои рабочие места. Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о погибшем человеке не соответствует действительности. Известно о 30 человеках, которые получили легкие травмы", - заявил Серик Шапкенов.

В МВД РК сообщили, что Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства.

"Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан. Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространений недостоверной информации", - говорится в сообщении МВД.
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