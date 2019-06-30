В Сети появилось видео с извинениями иностранного сотрудника с Тенгиза
Tengrinews.kz
Иностранный рабочий компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore извинился за фотографию, которая вызвала неоднозначную реакцию среди работающих на Тенгизском месторождении казахстанцев и привела к беспорядкам, передает Tengrinews.kz.
Кадры из видео
"Я хочу извиниться перед народом Казахстана за две вещи. Во-первых, за фото. Я его снял как фотографию с коллегой. Я не имел в виду ничего плохого. Это просто моя коллега с работы. Второе. Я хочу извиниться перед казахами. Я работал с вами два года. Для меня это было большим удовольствием. Вы отличные люди. Пожалуйста, примите мои извинения", - заявил он.
Напомним, 29 июня в вахтовом поселке Тенгиз Атырауской области рабочие компании "Сonsolited Contracting Engineering and Prourement S.A.L Offshore" выразили возмущение по поводу размещения одним из работников компании в профиле WhatsApp провоцирующей фотографии. В результате инцидента пострадали 30 человек.
Первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов встретился с работниками компании. По итогам встречи рабочие разошлись по своим местам.
"Сейчас создана комиссия. По результатам работы комиссии будет принято решение. Сейчас ситуация стабилизировалась. Сотрудники вернулись на свои рабочие места. Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о погибшем человеке не соответствует действительности. Известно о 30 человеках, которые получили легкие травмы", - заявил Серик Шапкенов.
В МВД РК сообщили, что Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства.
"Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан. Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространений недостоверной информации", - говорится в сообщении МВД.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 122
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
Обликоморале: А перед своими горожанами нет? Отдельным горожанам или гостям самим должно быть стыдно, на предпоследнем фото не с Америки или Ейропы-же прибыл иностранец естественную нужду у нас...
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
Обликоморале: А перед своими горожанами нет? " И так сойдёт"-да? Давно их не видел, как некоторые, перед горожанами стыдно конечно. Однако, перед иностранцами ещё больше стыдно,...
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Судя по видео, эта сладкая парочка немного больше чем друзья. Кому какое дело, какие они фотки делают, и что выкладывают? Приревновал кто-то? Или папе скинули? Дык пусть бы втроем и разбирались, как...
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
А кто ты? Помощник ввп? Что бы полномочия давать?
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Народное мнение По какому праву такой ник? Я не уполномачивал никого выражать своё мнение на этом форуме.