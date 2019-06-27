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≡ "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36099
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мухамбетов отметил, что в Арысь уже вылетела делегация из 8 человек во главе с его заместителем Сергеем Карплюком. В состав делегации входят представители строительных, электромонтажных и других компаний.
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§ drakon
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Овощи, посылают в Чимкентскую область?... :-o :lol:
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§ alex_60
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Премьер-министр РК Карим Масимов//

Мамин вроде премьер.
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§ Гога
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
Какие ?Помидоры и огурцы ?? 8-) 8-)
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§ drakon
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

, мы им поставляем овощи.

Цитата:
Гога:
Какие ?Помидоры и огурцы ??

Откуда мне - знать?
Это не я - сказал... :lol:
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§ Гога
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
К вам , уважаемый , нет вопросов . Хотелось бы у первоисточника спросить , или у автора статьи .
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§ drakon
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Мамин вроде премьер.

Да, сегодня с утра, ещё он - был... :lol: :oops:
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§ Гога
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60: Мамин вроде премьер. - Не спорьте !Автор лучше знает . :lol: :lol:

[Исправлено: Гога, 27.06.2019 - 11:43]
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§ yudjin
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5966
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.06.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ничего, что в вверенной вам области, Архимед Мухамбетов, люди без взрывов живут без воды, газа и с дорогами, как после бомбёжки. В помощь вам, сегодняшний репортаж НГ из Молокановки... если Вы своими глазами не видите реальную жизнь на селе, а только по нуротчётам своих приспешников, да инстаграмам руководите.
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§ Игорь Васильевич
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 27.06.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильное решение, в таких ситуациях люди должны помогать друг другу!
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* Кушмурунец23
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 242
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 27.06.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Правильное решение, в таких ситуациях люди должны помогать друг другу!

А я вот просто уверен, что доведенные до такого случая должны получать от Кулибаева, Назарбаева Н, Назарбаевой Д, Токаева, Шукеева...различных депутатов, т.е. тех кто как бы знал что такое может в очередной раз произойти, но ни чего не делал... Вот пусть они теперь восстанавливают. А жители пусть не ждут подачки а требуют. Как там на счет страховок и прочего? Где государственные средства, накопленные для подобных случаев? Может кто то их взял во временное пользование, вот и пусть теперь вернет на такое нужное дело.
Судя по официальным сводкам, там ведь "всего" трое погибло в этот раз. А прошлые разы , тоже ведь помогали. а "оне" ведь дорогостоящее оборудование вроде как на гос.деньги покупали.
Нет, только лично конкретному пострадавшему жителю, ни каких средств на восстановление акимата и воинских частей. Нашли же миллиард с лишним на выборы, на празднование столицы, на переименования...
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§ yudjin
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5966
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.06.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Падаждте-падаждите, не доите бизнесменов и бюджетников...они вообще возвращаться в свои дома не хотят, мож и ремонтировать не стоит?
Интересно, а как цифра 450 домов нарисовалась?
Там мож хибары саманные стоят уже со времен золотой орды, а теперь евроремонт за счёт "богатых" кустанайцев делать?
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§ alex_60
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
произощло чп в масштабах страны.
зачем такое государство вообще если напрягают
бизнесменов на восстановление.
это позор для государства.
там в кубышках фондов резервных всяких триллионы лежат.
может один-три-пять человек знают о них.
с собой заберут, на тот свет, рассчитывают наверное.
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* Maksim Glushko
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 27.06.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой а то в других странах как-то по другому делается, Новый Орлеан почитайте как восстанавливали, также все коммерсы и промышленники под видом безвозмездной помощи скинулись в федеральный фонд и все, в Советском Союзе по другому было? да также все с получек и премий денюжку скидывали, только еще военнобязанных и комсомольцев кучей на ЧП посылали, Чернобыль и Спитак тому примеры
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§ Игорь Васильевич
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 27.06.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
я вот просто уверен, что доведенные до такого случая должны получать от Кулибаева, Назарбаева Н, Назарбаевой Д, Токаева, Шукеева...различных депутатов, т.е. тех кт

Так Вас то никто конкретно не заставляет помогать, так же как и меня, но чисто по человеческий помощь это правильно, в какой стране мы бы не жили в хорошей или плохой, где правительство делает что-нибудь, а где вообще ничего не делает!
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