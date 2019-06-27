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yudjin
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Падаждте-падаждите, не доите бизнесменов и бюджетников...они вообще возвращаться в свои дома не хотят, мож и ремонтировать не стоит? Интересно, а как цифра 450 домов нарисовалась? Там мож хибары...
27.06.19 17:00
Кушмурунец23
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Игорь Васильевич: Правильное решение, в таких ситуациях люди должны помогать друг другу! А я вот просто уверен, что доведенные до такого случая должны получать от Кулибаева, Назарбаева Н,...
27.06.19 16:55
Maksim Glushko
Кому на селе жить хорошо?
Ну раз пошла такая пьянка, давайте и Молокочан в Шымкент переселим)
27.06.19 16:35
Игорь Васильевич
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Правильное решение, в таких ситуациях люди должны помогать друг другу!
27.06.19 16:14
Maksim Glushko
"Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
То многодетным матерям с районов дайте по квартире в Астане, сейчас пострадавшим в Арысе дайте квартиры в Шымкенте, давайте тогда уже всех кто в республиканских городах не проживает причислим к...
27.06.19 16:01
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"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси

Ольга ЛИХОГРАЙ

27 июня 2019, 13:23 |  Государство

Брифинг по вопросам оказания гуманитарной помощи жителям Арыси Туркестанской области, которые пострадали от взрывов на складах боеприпасов, прошел сегодня, 27 июня, в областном пресс-клубе.

 

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Я пообщался с аким Туркестанской области Умирзаком Шукеевым. Спросил, какая помощь нужна. Он ответил, что главное сейчас - восстановить жилые дома, - сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Поэтому наша область окажет помощь в восстановлении 450 домов Арыси, пострадавших от взрывов. В это число входят многоэтажные и малоэтажные дома.

Мухамбетов отметил, что в Арысь уже вылетела делегация из 8 человек во главе с его заместителем Сергеем Карплюком. В состав делегации входят представители строительных, электромонтажных и других компаний. Они оценят, сколько нужно средств для восстановления 450 домов.

На вопрос корреспондента "НГ" о том, из каких источников будет оказана помощь, Мухамбетов ответил:

- Я, как аким, вижу примерные источники финансирования в различных фондах, компаниях малого и среднего бизнеса. Есть бюджетные средства в резервном фонде акима области. Но сначала посмотрим, сколько соберут предприниматели. Если этих средств не хватит, будем брать из резервного фонда. Главное сейчас - просчитать, сколько средств необходимо. В беде познаются настоящие партнеры. Мы давно сотрудничаем с Туркестанской областью: они у нас покупают автобусы, мы им поставляем овощи. При таких происшествиях нужно друг другу помогать.

Аким области подчеркнул, что инициатива о помощи принадлежала нашей области, а в Арыси попросили помочь именно с восстановлением домов.

Премьер-министр РК Аскар Мамин не так давно сообщал, что главное сейчас - чтобы люди быстрее заселились в свои дома.

Средства конкретно на восстановление домов в Арыси нужно перечислять на счет фонда "Здоровье.kst".

Реквизиты ОФ "Здоровье.kst"

БИН 190140031149
ИИК KZ836010221000089191
АО "Народный банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
КБЕ 16

Вчера из Костаная в Арысь отправилась первая партия гуманитарной помощи для детей в возрасте до 1 года.

 

Фото предоставлено акиматом Костанайской области

В субботу планируют отправить вторую партию с гуманитарной помощью.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Овощи, посылают в Чимкентскую область?... :-o :lol:
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* alex_60
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3725
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Премьер-министр РК Карим Масимов//

Мамин вроде премьер.
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§ Гога
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
Какие ?Помидоры и огурцы ?? 8-) 8-)
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§ drakon
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

, мы им поставляем овощи.

Цитата:
Гога:
Какие ?Помидоры и огурцы ??

Откуда мне - знать?
Это не я - сказал... :lol:
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§ Гога
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
К вам , уважаемый , нет вопросов . Хотелось бы у первоисточника спросить , или у автора статьи .
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§ drakon
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Мамин вроде премьер.

Да, сегодня с утра, ещё он - был... :lol: :oops:
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§ Гога
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60: Мамин вроде премьер. - Не спорьте !Автор лучше знает . :lol: :lol:

[Исправлено: Гога, 27.06.2019 - 11:43]
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* yudjin
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5966
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.06.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ничего, что в вверенной вам области, Архимед Мухамбетов, люди без взрывов живут без воды, газа и с дорогами, как после бомбёжки. В помощь вам, сегодняшний репортаж НГ из Молокановки... если Вы своими глазами не видите реальную жизнь на селе, а только по нуротчётам своих приспешников, да инстаграмам руководите.
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§ Игорь Васильевич
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 27.06.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильное решение, в таких ситуациях люди должны помогать друг другу!
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§ Кушмурунец23
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 241
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 27.06.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Правильное решение, в таких ситуациях люди должны помогать друг другу!

А я вот просто уверен, что доведенные до такого случая должны получать от Кулибаева, Назарбаева Н, Назарбаевой Д, Токаева, Шукеева...различных депутатов, т.е. тех кто как бы знал что такое может в очередной раз произойти, но ни чего не делал... Вот пусть они теперь восстанавливают. А жители пусть не ждут подачки а требуют. Как там на счет страховок и прочего? Где государственные средства, накопленные для подобных случаев? Может кто то их взял во временное пользование, вот и пусть теперь вернет на такое нужное дело.
Судя по официальным сводкам, там ведь "всего" трое погибло в этот раз. А прошлые разы , тоже ведь помогали. а "оне" ведь дорогостоящее оборудование вроде как на гос.деньги покупали.
Нет, только лично конкретному пострадавшему жителю, ни каких средств на восстановление акимата и воинских частей. Нашли же миллиард с лишним на выборы, на празднование столицы, на переименования...
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* yudjin
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5966
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.06.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Падаждте-падаждите, не доите бизнесменов и бюджетников...они вообще возвращаться в свои дома не хотят, мож и ремонтировать не стоит?
Интересно, а как цифра 450 домов нарисовалась?
Там мож хибары саманные стоят уже со времен золотой орды, а теперь евроремонт за счёт "богатых" кустанайцев делать?
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