"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Ольга ЛИХОГРАЙ
Брифинг по вопросам оказания гуманитарной помощи жителям Арыси Туркестанской области, которые пострадали от взрывов на складах боеприпасов, прошел сегодня, 27 июня, в областном пресс-клубе.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
- Я пообщался с аким Туркестанской области Умирзаком Шукеевым. Спросил, какая помощь нужна. Он ответил, что главное сейчас - восстановить жилые дома, - сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Поэтому наша область окажет помощь в восстановлении 450 домов Арыси, пострадавших от взрывов. В это число входят многоэтажные и малоэтажные дома.
Мухамбетов отметил, что в Арысь уже вылетела делегация из 8 человек во главе с его заместителем Сергеем Карплюком. В состав делегации входят представители строительных, электромонтажных и других компаний. Они оценят, сколько нужно средств для восстановления 450 домов.
На вопрос корреспондента "НГ" о том, из каких источников будет оказана помощь, Мухамбетов ответил:
- Я, как аким, вижу примерные источники финансирования в различных фондах, компаниях малого и среднего бизнеса. Есть бюджетные средства в резервном фонде акима области. Но сначала посмотрим, сколько соберут предприниматели. Если этих средств не хватит, будем брать из резервного фонда. Главное сейчас - просчитать, сколько средств необходимо. В беде познаются настоящие партнеры. Мы давно сотрудничаем с Туркестанской областью: они у нас покупают автобусы, мы им поставляем овощи. При таких происшествиях нужно друг другу помогать.
Аким области подчеркнул, что инициатива о помощи принадлежала нашей области, а в Арыси попросили помочь именно с восстановлением домов.
Премьер-министр РК Аскар Мамин не так давно сообщал, что главное сейчас - чтобы люди быстрее заселились в свои дома.
Средства конкретно на восстановление домов в Арыси нужно перечислять на счет фонда "Здоровье.kst".
|Реквизиты ОФ "Здоровье.kst"
БИН 190140031149
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АО "Народный банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
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Вчера из Костаная в Арысь отправилась первая партия гуманитарной помощи для детей в возрасте до 1 года.
Фото предоставлено акиматом Костанайской области
В субботу планируют отправить вторую партию с гуманитарной помощью.
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