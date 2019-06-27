"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси

Брифинг по вопросам оказания гуманитарной помощи жителям Арыси Туркестанской области, которые пострадали от взрывов на складах боеприпасов, прошел сегодня, 27 июня, в областном пресс-клубе.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Я пообщался с аким Туркестанской области Умирзаком Шукеевым. Спросил, какая помощь нужна. Он ответил, что главное сейчас - восстановить жилые дома, - сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Поэтому наша область окажет помощь в восстановлении 450 домов Арыси, пострадавших от взрывов. В это число входят многоэтажные и малоэтажные дома.

Мухамбетов отметил, что в Арысь уже вылетела делегация из 8 человек во главе с его заместителем Сергеем Карплюком. В состав делегации входят представители строительных, электромонтажных и других компаний. Они оценят, сколько нужно средств для восстановления 450 домов.

На вопрос корреспондента "НГ" о том, из каких источников будет оказана помощь, Мухамбетов ответил:

- Я, как аким, вижу примерные источники финансирования в различных фондах, компаниях малого и среднего бизнеса. Есть бюджетные средства в резервном фонде акима области. Но сначала посмотрим, сколько соберут предприниматели. Если этих средств не хватит, будем брать из резервного фонда. Главное сейчас - просчитать, сколько средств необходимо. В беде познаются настоящие партнеры. Мы давно сотрудничаем с Туркестанской областью: они у нас покупают автобусы, мы им поставляем овощи. При таких происшествиях нужно друг другу помогать.

Аким области подчеркнул, что инициатива о помощи принадлежала нашей области, а в Арыси попросили помочь именно с восстановлением домов.

Премьер-министр РК Аскар Мамин не так давно сообщал, что главное сейчас - чтобы люди быстрее заселились в свои дома.

Средства конкретно на восстановление домов в Арыси нужно перечислять на счет фонда "Здоровье.kst".

Реквизиты ОФ "Здоровье.kst"



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Вчера из Костаная в Арысь отправилась первая партия гуманитарной помощи для детей в возрасте до 1 года.

Фото предоставлено акиматом Костанайской области

В субботу планируют отправить вторую партию с гуманитарной помощью.