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§ NG.kz
"Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36099
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев выслушал требования собравшихся в мечети "Акмешит" людей. Жители Арыси заявили о слухах о радиации и попросили переселить их в другие города.
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§ yudjin
Re: "Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
yudjin


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Сообщений: 5966
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.06.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, а южный ушлый менталитет во всей красе... решили улучшить сразу всем городом свои жилищные условия, даже если обследования комиссией причиненного ущерба еще не проводилось. Может проще военную часть со складами разоружить и перевезти, чем пойти на поводу и митингующих?
Да, проверка у Токаева серьёзная случилась... как по сценарию прям?
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* Maksim Glushko
Re: "Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
Maksim Glushko


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Сообщений: 9
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 27.06.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То многодетным матерям с районов дайте по квартире в Астане, сейчас пострадавшим в Арысе дайте квартиры в Шымкенте, давайте тогда уже всех кто в республиканских городах не проживает причислим к социально-незащищенным и отправим на Бали :-)
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* abaika95
"Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 101
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.06.19 - 17:49
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