"Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
С жителями Арыси в Шымкенте встретился аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
Он выслушал требования собравшихся в мечети "Акмешит" людей. Жители Арыси заявили о слухах о радиации и попросили переселить их в другие города.
"Не слушайте провокаторов! Слушайте меня. Мы должны быть вместе. В Арыси никакой радиации нет. Вам построят дома (в Арыси). Потом сами будете решать, продавать их или нет", - сказал Умирзак Шукеев.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте эвакуированные из Арыси люди потребовали встречи с властями и перекрыли дорогу возле мечети.
Некоторые из собравшихся заявили, что боятся возвращаться в Арысь. Они хотят получить участки в других населенных пунктах, так как считают, что в родном городе уже небезопасно.
К собравшимся вышел аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.
"Мы должны вместе решать проблемы. Завтра, когда откроют Арысь, начнется работа по ремонту. Президент дал поручение, чтобы в Арыси было безопасно. В акимате работают 700 человек, все они сейчас помогают жителям Арыси. Всех накормили. Если есть какие-то недоработки, ошибки, я прошу прощения. Давайте не будем ругаться, шума нам не надо", - сказал аким.
В свою очередь некоторые жители Арыси потребовали предоставить им жилье в Шымкенте.
"Вы требуете дать вам дома в Шымкенте. 130 тысяч человек стоят в очереди, инвалиды и люди с малым заработком. Я что должен им сказать? "Я вам не дам, дам жителям Арыси?" Они тоже люди, они тоже могут, как и вы, собраться и спросить у меня. Некоторые уже десять лет стоят в очереди. Арысь - это хороший город, станция. Экономика будет развиваться. Уже завтра никаких боеприпасов там не будет, увезут. Построят новые дома, новые дороги", - ответил им Абдрахимов.
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