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yudjin
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27.06.19 17:00
Кушмурунец23
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Игорь Васильевич: Правильное решение, в таких ситуациях люди должны помогать друг другу! А я вот просто уверен, что доведенные до такого случая должны получать от Кулибаева, Назарбаева Н,...
27.06.19 16:55
Maksim Glushko
Кому на селе жить хорошо?
Ну раз пошла такая пьянка, давайте и Молокочан в Шымкент переселим)
27.06.19 16:35
Игорь Васильевич
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Правильное решение, в таких ситуациях люди должны помогать друг другу!
27.06.19 16:14
Maksim Glushko
"Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
То многодетным матерям с районов дайте по квартире в Астане, сейчас пострадавшим в Арысе дайте квартиры в Шымкенте, давайте тогда уже всех кто в республиканских городах не проживает причислим к...
27.06.19 16:01
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"Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси

27 июня 2019, 13:51 |  Государство

С жителями Арыси в Шымкенте встретился аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Он выслушал требования собравшихся в мечети "Акмешит" людей. Жители Арыси заявили о слухах о радиации и попросили переселить их в другие города.

"Не слушайте провокаторов! Слушайте меня. Мы должны быть вместе. В Арыси никакой радиации нет. Вам построят дома (в Арыси). Потом сами будете решать, продавать их или нет", - сказал Умирзак Шукеев.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте эвакуированные из Арыси люди потребовали встречи с властями и перекрыли дорогу возле мечети.

Некоторые из собравшихся заявили, что боятся возвращаться в Арысь. Они хотят получить участки в других населенных пунктах, так как считают, что в родном городе уже небезопасно.

К собравшимся вышел аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

"Мы должны вместе решать проблемы. Завтра, когда откроют Арысь, начнется работа по ремонту. Президент дал поручение, чтобы в Арыси было безопасно. В акимате работают 700 человек, все они сейчас помогают жителям Арыси. Всех накормили. Если есть какие-то недоработки, ошибки, я прошу прощения. Давайте не будем ругаться, шума нам не надо", - сказал аким.

В свою очередь некоторые жители Арыси потребовали предоставить им жилье в Шымкенте.

"Вы требуете дать вам дома в Шымкенте. 130 тысяч человек стоят в очереди, инвалиды и люди с малым заработком. Я что должен им сказать? "Я вам не дам, дам жителям Арыси?" Они тоже люди, они тоже могут, как и вы, собраться и спросить у меня. Некоторые уже десять лет стоят в очереди. Арысь - это хороший город, станция. Экономика будет развиваться. Уже завтра никаких боеприпасов там не будет, увезут. Построят новые дома, новые дороги", - ответил им Абдрахимов.
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* yudjin
Re: "Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5966
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.06.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, а южный ушлый менталитет во всей красе... решили улучшить сразу всем городом свои жилищные условия, даже если обследования комиссией причиненного ущерба еще не проводилось. Может проще военную часть со складами разоружить и перевезти, чем пойти на поводу и митингующих?
Да, проверка у Токаева серьёзная случилась... как по сценарию прям?
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§ Maksim Glushko
Re: "Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 27.06.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То многодетным матерям с районов дайте по квартире в Астане, сейчас пострадавшим в Арысе дайте квартиры в Шымкенте, давайте тогда уже всех кто в республиканских городах не проживает причислим к социально-незащищенным и отправим на Бали :-)
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