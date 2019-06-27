Yershov Тимур ГАФУРОВ: Трещим по швам #2





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 27.06.19 (Пользователи) Отправлено: - 15:44 - Нефть, газ или уголь – они уйдут. Не потому, что иссякнут, а потому, что новые технологии их вытеснят...



При том, что, как справедливо сказал автор, мы трещим по швам, фантазии наших лидеров имеют все больший размах. Нефть газ и уголь - они уходят не потому, что их вытесняют новые технологии, а потому, что проданы иностранцам уже в виде месторождений на много лет вперед так же как и заводы. Может быть, взамен мы получаем большие деньги и на них то и развиваем свои новые технологии? Так нет, у нас множатся долги от "привлеченных инвестиций" а своих технологий нет. Они были 30 лет назад, а теперь нет даже людей, которые могли технологии придумывать и внедрять. Сменилось поколение.