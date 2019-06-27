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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Трещим по швам
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36099
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.19 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчеты правительства об исполнении республиканского бюджета за 2018 год и Счетного комитета по контролю за его исполнением депутаты в четверг утвердили. Чтобы в пятницу с чистой совестью отметить 30 лет лидерства. А в понедельник рвануло в Арыси.
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§ alex_60
Re: Тимур ГАФУРОВ: Трещим по швам
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Если народ хочет этого, то я не имею права отказаться.//

а чем проблема отказаться? не вижу.

///При имеющемся потенциале экономики генерировать доходы сложно, недостаток финансирования может достигать 2% к ВВП ежегодно. Это не позволяет правительству удерживать лимит по дефициту и долгу в установленных размерах.//

но при этом, как пример.

///Президент Касым-Жомарт Токаев поручил списать долги по кредитам семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации,///
плюс квартиры "оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации".

но это все мелочи.
///"Мы повышаем зарплату с 1 июля на 65% сотрудникам патрульной полиции, на 50% - оперативно-следственным подразделениям и на 20% - участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних, преподавательскому составу наших учебных заведений и остальным сотрудникам"
В результате бюджетирование одного сотрудника патрульного полицейского будет 250-320 тысяч тенге //

///19 миллиардов тенге в этом году планируют потратить на празднование 20-летия Астаны. Эту сумму уже заложили в республиканский бюджет. Ожидается, что деньги пойдут на проведение 85 мероприятий.

ну и так далее.
так денег нет, или их так много что не знают куда девать.
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§ Yershov
Тимур ГАФУРОВ: Трещим по швам
Yershov


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 27.06.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Нефть, газ или уголь – они уйдут. Не потому, что иссякнут, а потому, что новые технологии их вытеснят...

При том, что, как справедливо сказал автор, мы трещим по швам, фантазии наших лидеров имеют все больший размах. Нефть газ и уголь - они уходят не потому, что их вытесняют новые технологии, а потому, что проданы иностранцам уже в виде месторождений на много лет вперед так же как и заводы. Может быть, взамен мы получаем большие деньги и на них то и развиваем свои новые технологии? Так нет, у нас множатся долги от "привлеченных инвестиций" а своих технологий нет. Они были 30 лет назад, а теперь нет даже людей, которые могли технологии придумывать и внедрять. Сменилось поколение.
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