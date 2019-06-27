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alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: Ну а если он прав? "не был но знаю" прав? ну вы даете. в том что америка устраивает войны по всему миру? что устанавливает "демократию" в других странах? да...
27.06.19 11:13
Yorik
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: По специальности - надо побегать. Разослать резюме, заполнить аппликеишны, потом бесконечные интервью. Это да. Пройти 50-70 интервью в поисках работы - это нормальный процесс там. С...
27.06.19 11:08
maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60: он говорит как в России все плохо, и как в Америке все прекрасно. Ну а если он прав? Давайте сравнивать. :-)
27.06.19 11:07
maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
Yorik: загнивающем капитализме Так же думал, пропаганда работала . А сейчас вижу своими глазами, что не так все плохо, как нам внушали.
27.06.19 11:05
alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: стаер так и говорит. он про нас не говорит.неудобная тема.для него. только в разрезе 90 и 10 процентов. он говорит как в России все плохо, и как в Америке все прекрасно.
27.06.19 11:02
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Тимур ГАФУРОВ: Трещим по швам

«Драйвером казахстанской экономики остается участие в ней государства»
27 июня 2019, 08:41 |  Мнения

В конце прошлой недели страна отметила без преувеличения великую дату - 22 июня 1989 года Нурсултан НАЗАРБАЕВ был избран на пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. В Алматы 21 июня провели международную научную конференцию «30 лет лидерства», которую организаторы посвятили, цитирую, «30-летнему пребыванию Нурсултана Назарбаева на посту Президента».

Исторической правды ради надо отметить, что в начале этого срока виновник торжества еще не был, а в конце срока уже не был президентом Казахстана. Но в нашей, особой демократической Матрице три ипостаси Елбасы - первый секретарь, президент и первый президент - сходны до степени тождественности. Поэтому, наверно, этот ляп и не заметил. Зато все наверняка обратили внимание на скромность нашего Лидера нации, который в ответ на предложение молодежного крыла «Жас Отан» поставить Нурсултану Назарбаеву очередной прижизненный памятник в Алматы признал, что ему очень приятно, но...

- Но я сам лично против таких памятников. Я же сижу перед вами. Зачем вам памятник? - пошутил он. И еще скромнее добавил: - Сейчас не всё в моих руках. Я же не президент. Если народ хочет этого, то я не имею права отказаться.

После чего рассказал о том славном периоде, когда всё ещё было в его руках:

- Казахстан провел самые быстрые реформы. А сколько критики я выслушал - продает магазины, продает заводы и так далее. Сколько было выслушано обвинений - то землю продаем, то Казахстан продаем. В результате наших усилий Казахстан превратился из периферии в успешное государство. За годы независимости вырос уровень жизни населения, мы достигли прогресса. ВВП вырос.

И сделал прогноз на будущее, уже в планетарном масштабе:

- Нефть, газ или уголь – они уйдут. Не потому, что иссякнут, а потому, что новые технологии их вытеснят... Мировая система стала трещать по швам. Будут новые силы, новые тенденции, новые лица. Новое оружие массового поражения.

Кстати, о ВВП и нефти. 20 июня министр финансов РК Алихан СМАИЛОВ с гордостью сообщил депутатам обеих палат Парламента, что доля ненефтяных доходов к ВВП в 2018 году составила целых 8%. Причем по итогам 2017 года показатель был гораздо ниже – 7,8%.

- Этому способствовали достигнутые результаты финансирования государственных программ, направленных на индустриализацию, развитие агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, жилищного строительства и инфраструктуры, социальной сферы, - пояснил он.

Из чего можно сделать два вывода. Первый - что такими темпами, по 0,2% в год, мы избавимся от нефтяной зависимости лет этак через 500. И второй - что единственным драйвером казахстанской экономики остается участие в ней государства. Эффективность такого вмешательства на том же заседании оценил мажилисмен Аманжан ЖАМАЛОВ.

- Создаётся странное ощущение, что правительство не решает проблемы, оно финансирует их, - заявил он.

А депутат сената Ольга ПЕРЕПЕЧИНА озаботилась системными проблемами в бюджетном планировании.

- Над бюджетом нависли большие государственные текущие обязательства, - напомнила она. - В предстоящие 5 лет объём дополнительных текущих расходов бюджета превысит 3 трлн тенге. Если добавить обязательства по долгу, ГЧП, госгарантиям, общий объём дополнительных гособязательств оценивается свыше 5 трлн тенге. Это влияет на долгосрочную устойчивость государственных финансов. При имеющемся потенциале экономики генерировать доходы сложно, недостаток финансирования может достигать 2% к ВВП ежегодно. Это не позволяет правительству удерживать лимит по дефициту и долгу в установленных размерах.

Тем не менее, отчеты правительства об исполнении республиканского бюджета за 2018 год и Счетного комитета по контролю за его исполнением депутаты в четверг утвердили. Чтобы в пятницу с чистой совестью отметить 30 лет лидерства.

А в понедельник, 24 июня, эхом от СССР рвануло в Арыси. И первый заместитель министра обороны РК Мурат БЕКТАНОВ сообщил журналистам, что склады боеприпасов были расположены всего в 200 м от этого населенного пункта.

- Хотя они должны быть удалены на 3 км, - пояснил он. И заверил: - Мы неоднократно подавали документы, чтобы продлить дальность на 10 км.

Но для того, чтобы увеличить расстояние между людьми и старым оружием массового поражения, все время независимости почему-то не хватало финансирования. Хотя ЧП с боеприпасами здесь случались и ранее - в 2009-м, 2014-м и 2015-м годах.

Теперь восстанавливать город будет вся страна. У которой обязательно найдется необходимая сумма и для установки памятника ее основателю. За всё хорошее, что он для всех нас сделал.
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* alex_60
Re: Тимур ГАФУРОВ: Трещим по швам
alex_60


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Сообщений: 3717
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Если народ хочет этого, то я не имею права отказаться.//

а чем проблема отказаться? не вижу.

///При имеющемся потенциале экономики генерировать доходы сложно, недостаток финансирования может достигать 2% к ВВП ежегодно. Это не позволяет правительству удерживать лимит по дефициту и долгу в установленных размерах.//

но при этом, как пример.

///Президент Касым-Жомарт Токаев поручил списать долги по кредитам семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации,///
плюс квартиры "оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации".

но это все мелочи.
///"Мы повышаем зарплату с 1 июля на 65% сотрудникам патрульной полиции, на 50% - оперативно-следственным подразделениям и на 20% - участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних, преподавательскому составу наших учебных заведений и остальным сотрудникам"
В результате бюджетирование одного сотрудника патрульного полицейского будет 250-320 тысяч тенге //

///19 миллиардов тенге в этом году планируют потратить на празднование 20-летия Астаны. Эту сумму уже заложили в республиканский бюджет. Ожидается, что деньги пойдут на проведение 85 мероприятий.

ну и так далее.
так денег нет, или их так много что не знают куда девать.
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