Тимур ГАФУРОВ: Трещим по швам

В конце прошлой недели страна отметила без преувеличения великую дату - 22 июня 1989 года Нурсултан НАЗАРБАЕВ был избран на пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. В Алматы 21 июня провели международную научную конференцию «30 лет лидерства», которую организаторы посвятили, цитирую, «30-летнему пребыванию Нурсултана Назарбаева на посту Президента».

Исторической правды ради надо отметить, что в начале этого срока виновник торжества еще не был, а в конце срока уже не был президентом Казахстана. Но в нашей, особой демократической Матрице три ипостаси Елбасы - первый секретарь, президент и первый президент - сходны до степени тождественности. Поэтому, наверно, этот ляп и не заметил. Зато все наверняка обратили внимание на скромность нашего Лидера нации, который в ответ на предложение молодежного крыла «Жас Отан» поставить Нурсултану Назарбаеву очередной прижизненный памятник в Алматы признал, что ему очень приятно, но...

- Но я сам лично против таких памятников. Я же сижу перед вами. Зачем вам памятник? - пошутил он. И еще скромнее добавил: - Сейчас не всё в моих руках. Я же не президент. Если народ хочет этого, то я не имею права отказаться.

После чего рассказал о том славном периоде, когда всё ещё было в его руках:

- Казахстан провел самые быстрые реформы. А сколько критики я выслушал - продает магазины, продает заводы и так далее. Сколько было выслушано обвинений - то землю продаем, то Казахстан продаем. В результате наших усилий Казахстан превратился из периферии в успешное государство. За годы независимости вырос уровень жизни населения, мы достигли прогресса. ВВП вырос.

И сделал прогноз на будущее, уже в планетарном масштабе:

- Нефть, газ или уголь – они уйдут. Не потому, что иссякнут, а потому, что новые технологии их вытеснят... Мировая система стала трещать по швам. Будут новые силы, новые тенденции, новые лица. Новое оружие массового поражения.

Кстати, о ВВП и нефти. 20 июня министр финансов РК Алихан СМАИЛОВ с гордостью сообщил депутатам обеих палат Парламента, что доля ненефтяных доходов к ВВП в 2018 году составила целых 8%. Причем по итогам 2017 года показатель был гораздо ниже – 7,8%.

- Этому способствовали достигнутые результаты финансирования государственных программ, направленных на индустриализацию, развитие агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, жилищного строительства и инфраструктуры, социальной сферы, - пояснил он.

Из чего можно сделать два вывода. Первый - что такими темпами, по 0,2% в год, мы избавимся от нефтяной зависимости лет этак через 500. И второй - что единственным драйвером казахстанской экономики остается участие в ней государства. Эффективность такого вмешательства на том же заседании оценил мажилисмен Аманжан ЖАМАЛОВ.

- Создаётся странное ощущение, что правительство не решает проблемы, оно финансирует их, - заявил он.

А депутат сената Ольга ПЕРЕПЕЧИНА озаботилась системными проблемами в бюджетном планировании.

- Над бюджетом нависли большие государственные текущие обязательства, - напомнила она. - В предстоящие 5 лет объём дополнительных текущих расходов бюджета превысит 3 трлн тенге. Если добавить обязательства по долгу, ГЧП, госгарантиям, общий объём дополнительных гособязательств оценивается свыше 5 трлн тенге. Это влияет на долгосрочную устойчивость государственных финансов. При имеющемся потенциале экономики генерировать доходы сложно, недостаток финансирования может достигать 2% к ВВП ежегодно. Это не позволяет правительству удерживать лимит по дефициту и долгу в установленных размерах.

Тем не менее, отчеты правительства об исполнении республиканского бюджета за 2018 год и Счетного комитета по контролю за его исполнением депутаты в четверг утвердили. Чтобы в пятницу с чистой совестью отметить 30 лет лидерства.

А в понедельник, 24 июня, эхом от СССР рвануло в Арыси. И первый заместитель министра обороны РК Мурат БЕКТАНОВ сообщил журналистам, что склады боеприпасов были расположены всего в 200 м от этого населенного пункта.

- Хотя они должны быть удалены на 3 км, - пояснил он. И заверил: - Мы неоднократно подавали документы, чтобы продлить дальность на 10 км.

Но для того, чтобы увеличить расстояние между людьми и старым оружием массового поражения, все время независимости почему-то не хватало финансирования. Хотя ЧП с боеприпасами здесь случались и ранее - в 2009-м, 2014-м и 2015-м годах.

Теперь восстанавливать город будет вся страна. У которой обязательно найдется необходимая сумма и для установки памятника ее основателю. За всё хорошее, что он для всех нас сделал.