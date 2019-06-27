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≡ "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36095
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мухамбетов отметил, что в Арысь уже вылетела делегация из 8 человек во главе с его заместителем Сергеем Карплюком. В состав делегации входят представители строительных, электромонтажных и других компаний.
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* drakon
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Овощи, посылают в Чимкентскую область?... :-o :lol:
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§ alex_60
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3724
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Премьер-министр РК Карим Масимов//

Мамин вроде премьер.
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§ Гога
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
Какие ?Помидоры и огурцы ?? 8-) 8-)
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* drakon
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

, мы им поставляем овощи.

Цитата:
Гога:
Какие ?Помидоры и огурцы ??

Откуда мне - знать?
Это не я - сказал... :lol:
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§ Гога
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
К вам , уважаемый , нет вопросов . Хотелось бы у первоисточника спросить , или у автора статьи .
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* drakon
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Мамин вроде премьер.

Да, сегодня с утра, ещё он - был... :lol: :oops:
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§ Гога
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60: Мамин вроде премьер. - Не спорьте !Автор лучше знает . :lol: :lol:

[Исправлено: Гога, 27.06.2019 - 11:43]
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§ yudjin
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5964
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.06.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ничего, что в вверенной вам области, Архимед Мухамбетов, люди без взрывов живут без воды, газа и с дорогами, как после бомбёжки. В помощь вам, сегодняшний репортаж НГ из Молокановки... если Вы своими глазами не видите реальную жизнь на селе, а только по нуротчётам своих приспешников, да инстаграмам руководите.
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