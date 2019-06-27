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§ NG.kz
Аким Федоровского района получил выговор за проступок зама-взяточника
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36095
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
17 июня на заседании комиссии по противодействию коррупции аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сказал, что за взятку заместителя акима Андрея Сошникова дисциплинарную ответственность должен понести его непосредственный начальник.
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* drakon
Re: Аким Федоровского района получил выговор за проступок...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не уволили?
Токаев что сказал?... :-o
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* Гога
Аким Федоровского района получил выговор за проступок зама-взяточника
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
drakon -Мало ли что сказал .Он далеко .
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