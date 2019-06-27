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alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: Ну а если он прав? "не был но знаю" прав? ну вы даете. в том что америка устраивает войны по всему миру? что устанавливает "демократию" в других странах? да...
27.06.19 11:13
Yorik
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: По специальности - надо побегать. Разослать резюме, заполнить аппликеишны, потом бесконечные интервью. Это да. Пройти 50-70 интервью в поисках работы - это нормальный процесс там. С...
27.06.19 11:08
maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60: он говорит как в России все плохо, и как в Америке все прекрасно. Ну а если он прав? Давайте сравнивать. :-)
27.06.19 11:07
maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
Yorik: загнивающем капитализме Так же думал, пропаганда работала . А сейчас вижу своими глазами, что не так все плохо, как нам внушали.
27.06.19 11:05
alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: стаер так и говорит. он про нас не говорит.неудобная тема.для него. только в разрезе 90 и 10 процентов. он говорит как в России все плохо, и как в Америке все прекрасно.
27.06.19 11:02
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Аким Федоровского района получил выговор за проступок зама-взяточника

Галина КАТКОВА

27 июня 2019, 09:48 |  Государство

Эту информацию «НГ» подтвердил руководитель аппарата акима Костанайской области Арман АБЕНОВ.

17 июня на заседании комиссии по противодействию коррупции аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сказал, что за взятку заместителя акима Андрея Сошникова дисциплинарную ответственность должен понести его непосредственный начальник - глава Федоровского района Тауба Исабаев.

Тауба Исабаев /Фото из архива "НГ"

В результате он получил выговор. По словам руководителя аппарата акима области, в биографии Исабаева такой выговор - первый.

- Дисциплинарное взыскание, конечно, выносится не навсегда, - уточнил Абенов, - через полгода, если никаких эксцессов не случится, выговор автоматически снимается.

А вот в корпусе акимов выговор за взятку подчиненного - не первый. Такое взыскание уже имел аким Рудного Бахытжан Гаязов за взятку своего заместителя Максута Доспулова.
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