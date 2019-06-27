Аким Федоровского района получил выговор за проступок зама-взяточника
Галина КАТКОВА
Эту информацию «НГ» подтвердил руководитель аппарата акима Костанайской области Арман АБЕНОВ.
17 июня на заседании комиссии по противодействию коррупции аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сказал, что за взятку заместителя акима Андрея Сошникова дисциплинарную ответственность должен понести его непосредственный начальник - глава Федоровского района Тауба Исабаев.
Тауба Исабаев /Фото из архива "НГ"
В результате он получил выговор. По словам руководителя аппарата акима области, в биографии Исабаева такой выговор - первый.
- Дисциплинарное взыскание, конечно, выносится не навсегда, - уточнил Абенов, - через полгода, если никаких эксцессов не случится, выговор автоматически снимается.
А вот в корпусе акимов выговор за взятку подчиненного - не первый. Такое взыскание уже имел аким Рудного Бахытжан Гаязов за взятку своего заместителя Максута Доспулова.
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