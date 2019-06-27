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§ NG.kz
Перекресток улиц Тауелсиздик и Урицкого перекрыли в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36089
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", связано это со строительно-монтажными работами по реконструкции самотечного коллектора на улице Урицкого через улицу Тауелсиздик.
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§ alex_60
Re: Перекресток улиц Тауелсиздик и Урицкого перекрыли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3717
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///улиц Тауелсиздик//

вон в Киеве суд вернул название улиц Московской(с Бандеры) и Ватутина(с Шухевича).
в Харькове вернули название проспекта маршала Жукова.
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