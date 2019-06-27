Перекресток улиц Тауелсиздик и Урицкого перекрыли в Костанае

Движение автотранспорта на этом перекрестке ограничили с 25 июня.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", связано это со строительно-монтажными работами по реконструкции самотечного коллектора на улице Урицкого через улицу Тауелсиздик.

Завершить ремонт и вновь открыть перекресток для движения автотранспорта обещают 5 июля.