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Перекресток улиц Тауелсиздик и Урицкого перекрыли в Костанае
27 июня 2019, 10:26 | ЖКХ
Движение автотранспорта на этом перекрестке ограничили с 25 июня.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", связано это со строительно-монтажными работами по реконструкции самотечного коллектора на улице Урицкого через улицу Тауелсиздик.
Завершить ремонт и вновь открыть перекресток для движения автотранспорта обещают 5 июля.
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