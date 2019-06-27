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alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: Ну а если он прав? "не был но знаю" прав? ну вы даете. в том что америка устраивает войны по всему миру? что устанавливает "демократию" в других странах? да...
27.06.19 11:13
Yorik
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: По специальности - надо побегать. Разослать резюме, заполнить аппликеишны, потом бесконечные интервью. Это да. Пройти 50-70 интервью в поисках работы - это нормальный процесс там. С...
27.06.19 11:08
maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60: он говорит как в России все плохо, и как в Америке все прекрасно. Ну а если он прав? Давайте сравнивать. :-)
27.06.19 11:07
maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
Yorik: загнивающем капитализме Так же думал, пропаганда работала . А сейчас вижу своими глазами, что не так все плохо, как нам внушали.
27.06.19 11:05
alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: стаер так и говорит. он про нас не говорит.неудобная тема.для него. только в разрезе 90 и 10 процентов. он говорит как в России все плохо, и как в Америке все прекрасно.
27.06.19 11:02
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Перекресток улиц Тауелсиздик и Урицкого перекрыли в Костанае

27 июня 2019, 10:26 |  ЖКХ

Движение автотранспорта на этом перекрестке ограничили с 25 июня.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", связано это со строительно-монтажными работами по реконструкции самотечного коллектора на улице Урицкого через улицу Тауелсиздик.

Завершить ремонт и вновь открыть перекресток для движения автотранспорта обещают 5 июля.
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* alex_60
Re: Перекресток улиц Тауелсиздик и Урицкого перекрыли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3717
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///улиц Тауелсиздик//

вон в Киеве суд вернул название улиц Московской(с Бандеры) и Ватутина(с Шухевича).
в Харькове вернули название проспекта маршала Жукова.
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