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≡ Токаев поручил погасить долги по кредитам многодетных и инвалидов и списать пени по кредитам казахстанцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Токаев поручил погасить долги по кредитам многодетных и инвалидов и списать пени по кредитам казахстанцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил списать долги по кредитам семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Соответствующий указ был опубликован на сайте Акорды.
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§ alex_60
Re: Токаев поручил погасить долги по кредитам многодетных и...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3701
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял что это такое.
Простить кредиты.
Раздать квартиры, теперь простить кредиты, дальше что будет?
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§ Обликоморале
Токаев поручил погасить долги по кредитам многодетных и инвалидов и списать пени по кредитам казахстанцев
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6130
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.06.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
дальше что будет?

Кредиты раздавать направо-налево перестанут, вроде БЫ :lol:
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§ Сабыр
Re: Токаев поручил погасить долги по кредитам многодетных и...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простите,а откуда деньги то на это?? Или банкиров "попросят"? Вроде и так уже дербанят стаб фонд.
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§ drakon
Re: Токаев поручил погасить долги по кредитам многодетных и...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16629
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Простите,а откуда деньги то на это??

Вы не знаете, для чего он это делает?
А если - подумать?... 8-) :-o
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