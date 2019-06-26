Токаев поручил погасить долги по кредитам многодетных и инвалидов и списать пени по кредитам казахстанцев

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил списать долги по кредитам семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, передает Tengrinews.kz.

Фото: akorda.kz

Соответствующий указ был опубликован на сайте Акорды.

"Правительству в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам на следующих условиях:

1) должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;

2) общая задолженность по займу не превышает 3 000 000 (три миллиона) тенге по состоянию на 1 июня 2019 года;

3) размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не превышает 300 000 (триста тысяч) тенге на одного заемщика", - говорится в постановлении.

Президент поручил правительству и Национальному банку:



1) принять меры по списанию гражданам Казахстана, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года;

2) совместно с акимами Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей принять иные меры по реализации настоящего Указа.

3) Национальному банку принять комплекс мер регуляторного характера по усилению ответственности финансовых организаций, предусматривающих:

1. запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней;

2. запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума;

3. дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента. Указ вводится в действие со дня подписания.

Также в комментарии к указу "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Казахстана" сообщается, что казахстанцам спишут пени по кредитам.

"Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года", - сообщила пресс-служба Главы государства.

Уточняется, что данное списание заемщикам будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Также вводится запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

"Позиция Президента - сложившаяся с потребительскими кредитами ситуация не должна повториться. Для ее предотвращения Национальный банк по поручению Главы государства обязан принять жесткие меры регуляторного характера и усилить ответственность финансовых организаций за принятие на себя чрезмерных рисков", - подчеркнули в Акорде.