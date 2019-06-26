Форум
Yorik
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60: нет ни больных, и ни бичей есть конечно. Но создалось стойкое впечатление о последних - что это их осознанный выбор, потому как варианты "выбраться" есть, и их немало. ...
26.06.19 18:08
Yorik
Жизнь на обратной стороне Земли
С парома, курсирующего между островами, открывается великолепный вид на Манхэттен Тот же вид поздним вечером, немного другой ракурс: b.radikal.ru Паром бесплатный, что интересно. Изначально...
26.06.19 18:02
drakon
Въехал в автобус, снял номера и скрылся - ДТП в Костанае
Игорь Васильевич: в ватсапе переписывался с кем-нибудь, Небыло у нас раньшеЮ мобилок, вацапов. При встречах - договаривались, где и когда, в следующий раз... :lol: :oops: :-P
26.06.19 17:28
drakon
В театре "Астана Опера" изучают новое произведение в честь Назарбаева
Тот самый: До 6 июля и на машине успеть можно! ;-) Вперед! Так Транзитную Визу, через Россию- Нужно брать. А это минимум 14 дней... :-o 8-)
26.06.19 17:23
лимон
Въехал в автобус, снял номера и скрылся - ДТП в Костанае
Игорь Васильевич: в ватсапе переписывался с кем-нибудь, сам так пару раз чуть не попал! !!! спрячьте ключи от машины подальше, и ВУ заодно
26.06.19 17:10
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Токаев поручил погасить долги по кредитам многодетных и инвалидов и списать пени по кредитам казахстанцев

26 июня 2019, 16:49 |  Государство

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил списать долги по кредитам семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, передает Tengrinews.kz.

Фото: akorda.kz

Соответствующий указ был опубликован на сайте Акорды.

"Правительству в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам на следующих условиях:

1) должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;

2) общая задолженность по займу не превышает 3 000 000 (три миллиона) тенге по состоянию на 1 июня 2019 года;

3) размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не превышает 300 000 (триста тысяч) тенге на одного заемщика",  - говорится в постановлении.

Президент поручил правительству и Национальному банку:

1) принять меры по списанию гражданам Казахстана, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года;

2) совместно с акимами Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей принять иные меры по реализации настоящего Указа.

3) Национальному банку принять комплекс мер регуляторного характера по усилению ответственности финансовых организаций, предусматривающих:

1. запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней;

2. запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума;  

3. дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента. Указ вводится в действие со дня подписания.

Также в комментарии к указу "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Казахстана" сообщается, что казахстанцам спишут пени по кредитам.

 "Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года", - сообщила пресс-служба Главы государства.

Уточняется, что данное списание заемщикам будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Также вводится запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

"Позиция Президента - сложившаяся с потребительскими кредитами ситуация не должна повториться. Для ее предотвращения Национальный банк по поручению Главы государства обязан принять жесткие меры регуляторного характера и усилить ответственность финансовых организаций за принятие на себя чрезмерных рисков", - подчеркнули в Акорде.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
26.06.19 17:59 16-летняя девушка выпала из окна общежития в Костанае
26.06.19 15:48 Казахская начальная школа № 24 "А" останется в центре Костаная
26.06.19 15:19 В театре "Астана Опера" изучают новое произведение в честь Назарбаева
26.06.19 13:36 В Москве пройдет Фестиваль национального юмора Кубок Дружбы-2019!
26.06.19 12:22 Гранатомет не хранил, но деньги вымогал - приговор по делу экс-полицейского Самата Наурузова вынес суд в Костанае
26.06.19 12:00 Разрешить выписывать рецепты бригадам скорой помощи предложили в Казахстане
26.06.19 11:42 От такого телевидения глаза не испортятся - Ночь в Доме Дружбы была недолгой, но захватывающей
26.06.19 10:58 Взрывы в Арыси: Погибли 3 человека
26.06.19 10:50 Фестиваль здоровья и мастер-класс от СОБР - куда сегодня вечером сходить костанайцам
26.06.19 10:44 Правила упрощенного пересечения казахстано-российской границы будут изменены

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 207
Пользователей: 1
Всего: 208

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх