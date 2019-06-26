/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Гранатомет не хранил, но деньги вымогал - приговор по делу экс-полицейского Самата Наурузова вынес суд в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Гранатомет не хранил, но деньги вымогал - приговор по делу экс-полицейского Самата Наурузова вынес суд в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судья вынесла частное постановление в адрес прокурора области и начальника департамента полиции о серьезных нарушениях уголовно-процессуального законодательства в расследовании этого дела. И пояснила журналистом свой приговор.
Читать новость

§ директор пляжа
Гранатомет не хранил, но деньги вымогал - приговор по делу экс-полицейского Самата Наурузова вынес суд в Костанае
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 26.06.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наурузов с группой лиц, в которой был и его брат Асхат

а как же группа лиц? или только конкретно единичное дело в отношении экс-полицейского взято к рассмотрению в статье
Цитата:
По эпизоду о вымогательстве $50 000 у Саламатова

а как же уголовное преследование за дачу заведомо ложных показаний? как показывает ситуация за отсутствием состава преступления.. какая-то недоговоренность..
Цитата:
который хранит годное к использование оружие
к использованию исправьте

[Исправлено: директор пляжа, 26.06.2019 - 13:06]
Профайл

§ Сергей_я
Re: Гранатомет не хранил, но деньги вымогал - приговор по делу...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2737
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.06.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он был в боевом состоянии, однако полицейские его взорвали, обосновав, что он он представлял опасность, и не назначили никаких экспертиз по нему.

а по-русски можно. Кто кого взорвал и зачем? Как они взорвали орудие то, без боеприпаса это ж просто железка.
Профайл

§ Игорь Васильевич
Re: Гранатомет не хранил, но деньги вымогал - приговор по делу...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 26.06.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

У нас все могут, вначале найти, а потом взорвать! 8-)
Профайл

§ abaika95
Re: Гранатомет не хранил, но деньги вымогал - приговор по делу...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.06.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

И палка стреляет раз в год, лучше думают пере..... чем не добыз....
Профайл

§ abaika95
Re: Гранатомет не хранил, но деньги вымогал - приговор по делу...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.06.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще судя по фотографии ему в кайф туда отправляться!
Профайл

§ Сыкымы
Re: Гранатомет не хранил, но деньги вымогал - приговор по делу...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 907
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.06.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
по-русски можно. Кто кого взорвал и зачем?

Чё тут непонятного?
Обнаружили на вокзале забытую спортивную сумку со стоптанными кроссовками - объявление ЧС, оцепление, сапёры, пожарные, "скорая", все дела...
Приехали к коллеге на обыск, так торопились - даже экспертов-криминалистов забыли позвать, нашли РПГ-22 - сходу поняли, что "он представляет опасность", рискуя собственными жизнями, не вызывая НИКОГО (сапёров, пожарных, "скорую"), быстренько вывезли его в карьер и "его взорвали" (читай - произвели выстрел из гранатомёта). К медали "За мужество" надо их представить.
P.S. Так как РПГ-22 является одноразовым боеприпасом, после произведённого выстрела в руках у полицейских остался кусок трубы, к дальнейшей стрельбе непригодный, а потому не являющийся огнестрельным оружием. Был вещдок - и нет вещдока, была "статья 287" - и нет "статьи 287". 8-)
Так понятно?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 53
Пользователей: 0
Всего: 53

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх