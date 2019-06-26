Гранатомет не хранил, но деньги вымогал - приговор по делу экс-полицейского Самата Наурузова вынес суд в Костанае

Бывший рудненский полицейский Самат НАУРУЗОВ обвинялся по ст. 194 ч.4 УК РК (вымогательство в особо крупном размере) и ст. 287 ч. 3 УК РК (незаконное хранение огнестрельного оружия). Приговор по громкому делу огласили сегодня, 26 июня, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

Согласно материалам дела, 18 июля 2018 года, около 15.00, Наурузов с группой лиц, в которой был и его брат Асхат, ворвались в офис ТОО «ЭЛTEKS-7» и стали вымогать с директора предприятия Дмитрия Быструшкина $15 000. Еще $50 000 Наурузов вымогал у другого рудничанина - Саломатова.

При обыске под ванной у Наурузова был обнаружен гранатомет РПГ-22 с надписью «Самату от братвы», после чего ему предъявили еще одно обвинение - в незаконном хранении оружия.

На судебном процессе Наурузов заявлял, что деньги не вымогал, а гранатомет ему подбросили полицейские.

- Наурузова по ст. 287 ч.3 признать невиновным за отсутствием состава преступления, - зачитала приговор судья Алтынай САГИНДЫКОВА. - По эпизоду о вымогательстве $50 000 у Саломатова - также оправдать за отсутствием состава преступления. Статью 194 ч. 4 о вымогательстве переквалифицировать на ст. 194 ч. 3 и признать виновным в вымогательстве денег у Быструшкина в размере $15 000, что эквивалентно 5 млн 145 900 тенге. В связи с чем в исковых требованиях Саломатова о возмещении морального вреда в размере 1 млн тенге отказать. Исковые требования Быструшкина о возмещении морального вреда в размере 500 000 тенге удовлетворить. И назначить ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности.

Судья также вынесла частное постановление в адрес прокурора Костанайской области и начальника департамента полиции о серьезных нарушениях уголовно-процессуального законодательства в расследовании этого дела.

После вынесение приговора судья его пояснила, что эпизод с вымогательством средств у Саламатова подтверждения в суде не нашел, а эпизод с хранением гранатомета и вовсе вызвал большие сомнения.

- По материалам дела следует, что предмет, похожий на гранатомет 1985 года выпуска, был найден под ванной в квартире Наурузова. Он был в боевом состоянии, однако полицейские его взорвали, обосновав, что он он представлял опасность, и не назначили никаких экспертиз по нему. Эксперты исследовали только осколки, - отметила Сагиндыкова. - Согласно статье Уголовнного кодекса, к ответственности привлекается человек, который хранит годное к использование оружие, либо то, которое можно привести в боевую готовность, но для этого нужно обладать знаниями. Все это было не доказано.

Самат Наурузов выслушал приговор спокойно и, видимо, остался им доволен, потому что регулярно махал рукой друзьям, присутствовавшим в зале.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА