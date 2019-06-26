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§ NG.kz
Казахская начальная школа № 24 "А" останется в центре Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36085
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учеников единственной в Костанае казахской начальной школы № 24 "А", расположенной на пересечении улиц Алтынсарина-Павлова, не будут переводить в здание бывшего профессионального колледжа в район ДК "Строитель".
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* alex_60
Re: Казахская начальная школа № 24 "А" останется в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3696
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто бы сомневался,
там по утрам и в обед такая выставка автопрома.
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§ drakon
Re: Казахская начальная школа № 24 "А" останется в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16625
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.06.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже апладировал - стоя... :lol: :lol: :lol:
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§ Игорь Васильевич
Re: Казахская начальная школа № 24 "А" останется в...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 26.06.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

На Дощанова выставка по интереснее, возле гимназии им. Горького!
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* abaika95
Re: Казахская начальная школа № 24 "А" останется в...
abaika95


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Сообщений: 96
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.06.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно, зачем ломать, то что хорошо работает!
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* abaika95
Казахская начальная школа № 24 "А" останется в центре Костаная
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.06.19 - 18:46
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