Казахская начальная школа № 24 "А" останется в центре Костаная
Ольга ЛИХОГРАЙ
Учеников единственной в Костанае казахской начальной школы № 24 "А", расположенной на пересечении улиц Алтынсарина-Павлова, не будут переводить в здание бывшего профессионального колледжа в район ДК "Строитель". Об этом «НГ» сообщили в отделе образования Костаная.
- Переезд учеников из казахской начальной школы № 24 "А", о котором мы сообщили родителям вчера, вызвал много возмущений, - пояснила заместитель руководителя отдела образования Гульсум УРАЗБАЕВА. - Хотя мы несколько раз уточнили, что это один из вариантов и мы хотели увидеть их реакцию. Реакция была бурной, хотя речь шла не о том, чтобы перевести из центра учеников единственной казахской школы, а о том, чтобы улучшить им условия обучения. В здании колледжа дети смогли бы учиться с 1-го по 11 класс, не переходя из одной школы в другую.
В отделе образования отметили, что сейчас рассматриваются другие варианты переезда в здание колледжа, которое отремонтируют под среднюю школу. Всего их было три:
1. передать здание вечерней школе и перевести начальные классы школы № 5 "А",
2. перевести учеников начальной казахской школы № 24 "А",
3. открыть начальные классы для учеников, которые хотят попасть в одни из самых престижных городских учебных заведений: школы-лицеи №№ 1 и 2.
- То есть учеников, которые хотят попасть в школу № 1 и школу № 2, в которых мест всегда не хватает, планируем отправлять в бывшее здание колледжа, где в любом случае будет школа, - пояснила Уразбаева.
Во время беседы с родителями вчера, 25 июня, аким Костанай Кайрат Ахметов сообщил, что в здании колледжа в любом случае будет средняя школа. На ее ремонт требуется около 50 млн тенге - нужно заменить кровлю и переделать систему отопления. Как пояснили в отделе образования, пока все эти варианты актуальны, но в любом случае реакция родителей будет учитываться. Окончательное решение по вопросу о том, кто именно и когда переедет в здание бывшего колледжа, примет аким Костаная Кайрат Ахметов.
Родители учеников школы № 24 "А" прислали в "НГ" видеозапись своей встречи с заместителем акима Костанайской области Маратом Жундубаевым, которая прошла сегодня, 26 июня, утром. Жундубаев сообщил им, что переезда не будет.
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