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drakon
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Казахская начальная школа № 24 "А" останется в центре Костаная

Ольга ЛИХОГРАЙ

26 июня 2019, 15:48 |  Государство

Учеников единственной в Костанае казахской начальной школы № 24 "А", расположенной на пересечении улиц Алтынсарина-Павлова, не будут переводить в здание бывшего профессионального колледжа в район ДК "Строитель". Об этом «НГ» сообщили в отделе образования Костаная.

- Переезд учеников из казахской начальной школы № 24 "А", о котором мы сообщили родителям вчера, вызвал много возмущений, - пояснила заместитель руководителя отдела образования Гульсум УРАЗБАЕВА. - Хотя мы несколько раз уточнили, что это один из вариантов и мы хотели увидеть их реакцию. Реакция была бурной, хотя речь шла не о том, чтобы перевести из центра учеников единственной казахской школы, а о том, чтобы улучшить им условия обучения. В здании колледжа дети смогли бы учиться с 1-го по 11 класс, не переходя из одной школы в другую.

В отделе образования отметили, что сейчас рассматриваются другие варианты переезда в здание колледжа, которое отремонтируют под среднюю школу. Всего их было три:

1. передать здание вечерней школе и перевести начальные классы школы № 5 "А",

2. перевести учеников начальной казахской школы № 24 "А",

3. открыть начальные классы для учеников, которые хотят попасть в одни из самых престижных городских учебных заведений: школы-лицеи №№ 1 и 2.

- То есть учеников, которые хотят попасть в школу № 1 и школу № 2, в которых мест всегда не хватает, планируем отправлять в бывшее здание колледжа, где в любом случае будет школа, - пояснила Уразбаева.

Во время беседы с родителями вчера, 25 июня, аким Костанай Кайрат Ахметов сообщил, что в здании колледжа в любом случае будет средняя школа. На ее ремонт требуется около 50 млн тенге - нужно заменить кровлю и переделать систему отопления. Как пояснили в отделе образования, пока все эти варианты актуальны, но в любом случае реакция родителей будет учитываться. Окончательное решение по вопросу о том, кто именно и когда переедет в здание бывшего колледжа, примет аким Костаная Кайрат Ахметов.

Родители учеников школы № 24 "А" прислали в "НГ" видеозапись своей встречи с заместителем акима Костанайской области Маратом Жундубаевым, которая прошла сегодня, 26 июня, утром. Жундубаев сообщил им, что переезда не будет.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Казахская начальная школа № 24 "А" останется в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3694
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто бы сомневался,
там по утрам и в обед такая выставка автопрома.
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§ drakon
Re: Казахская начальная школа № 24 "А" останется в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16625
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.06.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже апладировал - стоя... :lol: :lol: :lol:
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§ Игорь Васильевич
Re: Казахская начальная школа № 24 "А" останется в...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 26.06.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

На Дощанова выставка по интереснее, возле гимназии им. Горького!
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