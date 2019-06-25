"Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители единственной казахской начальной школы Костаная возмущены ее реорганизацией

Казахскую начальную школу № 24 "А", которая сейчас размещена в центре города, на пересечении улиц Алтынсарина и Павлова, планируют перевести в здание бывшего Костанайского профессионально-технического колледжа по адресу ул. Бородина, 138/1, то есть в район ДК "Строитель".

Колледж реорганизовали в этом году. О том, что школу переводят, родители учеников узнали на днях. Официально о переезде сегодня, 25 июня, аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ на встрече в здании школы № 24 "А".

- У меня в этой школе учится внук - Аким Амиржан, - рассказала "НГ" Сулушаш НАСЫНЬАЕВА. - Школа в центре, мы живем рядом, почему мы теперь должны возить внука в школу на окраину?

- Это единственная школа с казахским языком обучения, расположенная в центре Костаная. Все остальные - на отшибе, - отмечает Нургуль БЕРИКБАЕВА. - Почему, например, не оптимизировали школу № 1 или школу № 2, а именно нашу? Во второй школе часть здания вообще ансамбль "Карнавал" занимает! Когда-то школу № 12 строили, как казахскую, пусть ее нам отдадут, она тоже в центре!

- Лет 25 назад здесь был детский сад, это типовое здание детского сада, - сказала Калимаш АБДЫКАЛИКОВА, у которой в школе № 24 "А" выучились трое внуков. - Потом его перестроили под школу, теперь опять будут переделывать под детский сад? Это же абсурд! И трата денег.

Около 15.00 в школу пришел Кайрат Ахметов. Вся беседа с родителями проходила на казахском языке, лишь изредка переходили на русский. Родители говорили, что в район ДК "Строитель" тяжело добираться, что ездят туда из центра только два автобуса и с огромным интервалом. Интересовало их и что будет с учителями.

- Неужели мы не заслужили бір мектеп? Отдайте тогда нам 12-ю школу в центре! Почему реорганизуют единственную казахскую школу в центре города? - спрашивали они.



Аким Костаная общался с родителями больше двух часов. Часто реакцией на его слова были крики возмущения. После этой эмоциональной перепалки аким поговорил с журналистами.

- Сейчас в городе остро стоит проблема с детскими садами, особенно в центре, - отметил Ахметов. - Поэтому мы решили реорганизовать казахскую начальную школу, а в этом здании открыть детский сад на 200-250 мест. Почему именно это школа? Не потому что она казахская или была бы русская, а потому, что она начальная. То есть дети здесь учатся всего 4 года, а потом единицы проходят отбор в гимназию Мауленова, расположенную по соседству. Остальные переводят детей в 8-ю, 9-ю, 10-ю, 115-ю казахские школы, которые также расположены на окраинах. Сейчас мы предлагаем в здании бывшего колледжа открыть среднюю школу с казахским языком обучения, то есть дети смогут учиться в ней с 1-го по 11 класс. Рядом парк Победы. Кто решил, что это не центр?

Два гимназических начальных класса, которые есть в школе № 24 "А", предложили перевести в гимназию Мауленова, куда сейчас детей набирают только с 5-го класса. Таким образом появились бы еще одна средняя казахская школа и казахская гимназия с полным циклом обучения.

Цена вопроса: около 100-150 млн тенге на ремонт одного здания под детский сад и около 50 млн тенге - другого здания под школу. Кайрат Ахметов несколько раз подчеркнул, что это только предложение и будут рассматриваться другие варианты переезда. Но здание колледжа однозначно будет ремонтироваться под школу - оно и есть типовое здание школы, так что нужно лишь заменить кровлю и систему отопления. К 1 сентября вряд ли удастся закончить ремонт двух зданий, поэтому конкретные сроки переезда детей пока не назвали.

Всем учителям школы № 24 "А" предложат перейти в другое здание в полном составе. Если кто-то по каким-либо причинам не сможет или не захочет - это их право, уточнил Ахметов.