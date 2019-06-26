Maksim Glushko Re: За разжигание религиозной розни привлекли к ответственности... #1





(Пользователи) Сообщений: 3

Регистрация: 25.06.19 (Пользователи) Отправлено: - 09:33 Еще бы знать какие аудио и видео файлы религиозного содержания можно размещать а какие нет, а то может я размещу у себя на странице фильм "Страсти христовы" а на меня потом какие нибудь ортодоксы в суд подадут, скажут фильм нас оскорбил и все приплыли