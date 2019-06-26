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§ NG.kz
За разжигание религиозной розни привлекли к ответственности мужчину в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36083
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экстремистские материалы, разжигающие религиозную рознь, 47-летний житель Тарановского района размещал в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.
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* Maksim Glushko
Re: За разжигание религиозной розни привлекли к ответственности...
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 26.06.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще бы знать какие аудио и видео файлы религиозного содержания можно размещать а какие нет, а то может я размещу у себя на странице фильм "Страсти христовы" а на меня потом какие нибудь ортодоксы в суд подадут, скажут фильм нас оскорбил и все приплыли
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§ maxsaf
Re: За разжигание религиозной розни привлекли к ответственности...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2060
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Maksim Glushko:

Вы главное на Стивена Хоккинга ссылки не давайте, за такое и анафеме предать могут. :lol:
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