За разжигание религиозной розни привлекли к ответственности мужчину в Костанайской области

Экстремистские материалы, разжигающие религиозную рознь, 47-летний житель Тарановского района размещал в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

Фото: firtka.if.ua

Мужчина разместил в открытом доступе 104 аудиофайла и 184 видеофайла религиозного содержания.

- В рамках мониторинга сети интернет сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции выявлены радикальные религиозные аудио и видеоматериалы, распространенные одним из пользователей в социальных сетях, - говорится в сообщении пресс-службы. - По результатам проведенной экспертизы материалы содержат признаки разжигания религиозной розни.

Тарановским районным судом мужчина привлечен к административной ответственности по статье 453 ч.2 КоАП РК. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП.