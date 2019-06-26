За разжигание религиозной розни привлекли к ответственности мужчину в Костанайской области
Экстремистские материалы, разжигающие религиозную рознь, 47-летний житель Тарановского района размещал в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.
Фото: firtka.if.ua
Мужчина разместил в открытом доступе 104 аудиофайла и 184 видеофайла религиозного содержания.
- В рамках мониторинга сети интернет сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции выявлены радикальные религиозные аудио и видеоматериалы, распространенные одним из пользователей в социальных сетях, - говорится в сообщении пресс-службы. - По результатам проведенной экспертизы материалы содержат признаки разжигания религиозной розни.
Тарановским районным судом мужчина привлечен к административной ответственности по статье 453 ч.2 КоАП РК. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП.
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За разжигание религиозной розни привлекли к ответственности мужчину в Костанайской области
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