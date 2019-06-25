Цитата: Когда-то школу № 12 строили, как казахскую, пусть ее нам отдадут, она тоже в центре!

С чего это вдруг? Строили все школы одинаковые, согласно потребностям людей. Был и есть интернат в центре, значит хватало.

Отдайте! Они прям требуют... а из гимназии сотни детей куда девать?

Извините, подались из разбитых и похеренных аулов, деревень и совхозов, а теперь требуют...Отдайте!



А вообще было огромной глупостью всех прошедших реформаторов образования, которым бюсты ставят и еще поставят, что стали делить школы на казахские и остальные. Должны быть в каждой школе, в каждой параллели классы с казахским и классы с русским языками обучения. Дети, в совместном общении, на общих линейках, мероприятиях намного быстрее бы познавали бы язык, культуру, обычаи друг друга. А сейчас каждый из таких школ варится в своей каше, как правило исключая из круга своего общения детей не своей национальности, что очень печально и опасно... но все изображают "дружбу народов" по праздникам.