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≡ "Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители единственной казахской начальной школы Костаная возмущены ее реорганизацией		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители единственной казахской начальной школы Костаная возмущены ее реорганизацией
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36078
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахскую начальную школу № 24 "А", которая сейчас размещена в центре города, на пересечении улиц Алтынсарина и Павлова, планируют перевести в здание бывшего профессионально-технического колледжа в район ДК "Строитель".
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* yudjin
Re: "Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители...
yudjin


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Сообщений: 5960
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.06.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда-то школу № 12 строили, как казахскую, пусть ее нам отдадут, она тоже в центре!

С чего это вдруг? Строили все школы одинаковые, согласно потребностям людей. Был и есть интернат в центре, значит хватало.
Отдайте! Они прям требуют... а из гимназии сотни детей куда девать?
Извините, подались из разбитых и похеренных аулов, деревень и совхозов, а теперь требуют...Отдайте!

А вообще было огромной глупостью всех прошедших реформаторов образования, которым бюсты ставят и еще поставят, что стали делить школы на казахские и остальные. Должны быть в каждой школе, в каждой параллели классы с казахским и классы с русским языками обучения. Дети, в совместном общении, на общих линейках, мероприятиях намного быстрее бы познавали бы язык, культуру, обычаи друг друга. А сейчас каждый из таких школ варится в своей каше, как правило исключая из круга своего общения детей не своей национальности, что очень печально и опасно... но все изображают "дружбу народов" по праздникам.
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§ Vital
"Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители единственной казахской начальной школы Костаная возмущены ее реорганизацией
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7735
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.06.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Я уже давно так говорил. Что разделение приведёт к катастрофе. Дети выростут и не смогут понимать друг друга. Разное обучение, разные книги, разные интересы. :-x
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§ Обликоморале
"Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители единственной казахской начальной школы Костаная возмущены ее реорганизацией
Обликоморале


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Сообщений: 6125
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Когда-то школу № 12 строили, как казахскую

Вот это реально удивило. Откуда эта фантастика?
В 1977 году её заканчивали строить как многонациональную.
И уже тогда акромя русского в ней изучали казахский язык и иностранные.
К тому же присутствовала история, литература и география Казахстана.
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§ Victor Yang
Re: "Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители...
Victor Yang


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Сообщений: 11640
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.06.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шум ни о чём. Действительно - стоит ли на четыре года кичиться "школой в центре"? Что удивительно - акцент сделан именно на этом, а не на том что школа просто рядом.
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* yudjin
"Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители единственной казахской начальной школы Костаная возмущены ее реорганизацией
yudjin


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Сообщений: 5960
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.06.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Откуда эта фантастика?

Дык, фантазёров нынче развелось немерено.
Достаточно вспомнить одного писателя, заявлявшего про куталапский край и сосновые леса в районе Заречного, который кляты комуняки и целинники распахали под земледелие. Такая рухнама, однако...
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