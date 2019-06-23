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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36074
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Люди вышли на улицы из того, что обеднели", - прокомментировал президент РК митинги, прошедшие 9-го и 10 июня. Из этого я делаю вывод - нас снова вводили в заблуждение, сообщая, что митинги были организованы из-за рубежа. Зачем обманывали?
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§ drakon
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16614
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
По круче видали.

За 15 суток Ареста, можно было
и совсем, голыми - пройти... :lol: :-o
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§ Обликоморале
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6120
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Шалун ты, аднако.
Просто у девушек хватило такта, до конца не уподобляться евро.ценностям.
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 763
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.06.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Джентльмены, а не слишком вы увлеклись "темой"? :-) ;-)
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