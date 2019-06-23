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Николай ВОРОНИН: Золотые слова

«Если государство не сможет помочь многим бедным, оно не сможет защитить немногих богатых»
23 июня 2019, 06:36 |  Мнения

"Люди вышли на улицы из того, что обеднели", - прокомментировал президент РК митинги, прошедшие 9-го и 10 июня. Буквально перед этим заявлением он сказал: "Чтобы обеспечить людей передовым образованием, доступной медициной, чистой водой, качественными дорогами, нужны новые решения".

Из этого я делаю два вывода. Первое - нас снова вводили в заблуждение, сообщая, что митинги были организованы из-за рубежа. Зачем обманывали? Причины всех зол и бед у нас списывают на врагов, случай, природу, ошибки и преступления отдельных лиц. Говорят, что если власть теряет веру в свою прочность, она начинает выискивать заговоры. К нам это подходит на сто процентов.

Известно, что дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины. Если государство не сможет помочь многим бедным, оно не сможет защитить немногих богатых. Отрадно, что новый президент это признал.

Второе - где результат от денег, которые ушли на многочисленные реформы, если у нас нет толкового образования. здравоохранения, воды, дорог и прочего? И почему нам до сих пор внушают, что благодаря первому президенту мы построили социальное государство? Ведь если посмотреть на степень социальной защиты и объем социальных гарантий у нас и сравнить с тем, что делается для жителей многих европейских стран, не обладающих такими природными богатствами, то мы увидим: наша экономика не способна позволить нашему государству приблизиться по уровню социального благополучия к 30 развитых странам Запада.

Казахстан давно не продает нефть напрямую на рынок по оптовым ценам, более половины сырья уходит по долгосрочным контрактам, заключенным при Назарбаеве. Но ведь богатство - это когда люди богатеют вместе со страной, а не вместо нее. Помнится, как наши власти противились вводу налога на богатство. Видимо, потому, что и министры, и депутаты живут не бедно. Кто же будет брать с себя?

У нас стало правилом определять достоинство, ум, талант человека в обществе количеством капитала. Чувства долга, совести, чести. гордости, патриотизма. коллективизма ушли на второй план. У нас забыли, что если у кого-то нет денег, он все равно человек, а если у кого они есть - он тоже не более чем человек.

Исходя из этого возникает вопрос - а почему мы создали культ первого президента? Кажется, достаточно ему поднять руку, чтобы остановить солнце и повернуть его вспять. Любовь к славе и любовь к отечеству - абсолютно разные вещи. За все годы его правления нам толковали, что жить потому и хорошо, что трудно.

Кстати, многие мои знакомые не проголосовали за Токаева только из-за его заявления о преемственности политики Елбасы. "За 30 лет нам Назарбаева хватило с головой", - говорили они.

Теперь Токаев, став легитимным президентом, мог бы повести и свою политику, не оглядываясь на бывшего президента. Он не связан с финансовыми кланами, не замешан в коррупционных скандалах, так что в проведении внутренней политики у него развязаны руки. Ну а во внешней политике ему тем более не стоит оглядываться на Назарбаева. Он сам высококлассный дипломат.

"Мы имитируем благополучие, международные успехи, прогресс, патриотизм", - так когда-то сказал общественный деятель Мурат Телибеков. Новому президенту предстоит превратить все это в реальность. Подождем. Впереди у нас завтра.
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11631
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.06.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Первое - нас снова вводили в заблуждение, сообщая, что митинги были организованы из-за рубежа. Зачем обманывали? 

Никто никого не обманывал. Они и были организованы Аблязовым - на ютубе есть ролики с его призывами. И народ потому его послушал, что обеднел. Никаких противоречий.
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2047
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Они и были организованы Аблязовым - на ютубе есть ролики с его призывами.

Это ему (Аблязову) так кажется :lol:
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§ elektron
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3069
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
на ютубе есть ролики с его призывами. И народ потому его послушал

На ютубе много чего есть. Это не есть организация. Вот когда приедут печенюшки, может пирожки с баурсаками для Казахстана специально раздавать, вот тогда можно и об организации говорить. А пока...
Цитата:
maxsaf:
Это ему (Аблязову) так кажется

;-)
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§ drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16606
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.06.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Люди вышли на улицы из того, что обеднели",

Цитата:

Чтобы обеспечить людей передовым образованием, доступной медициной, чистой водой, качественными дорогами, нужны новые решения".

Получается, что ЛН - 30 лет принимал
неправильные решения?... 8-)
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§ Ваш земляк
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2034
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.06.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Получается, что ЛН - 30 лет принимал неправильные решения?...

Внезапно...
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3098
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.06.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За тридцать лет ветер перемен дул только в одном направлении, а именно чтобы власть расжирнелось до невероятных размеров,растащить и развалить всё оставшееся после советской власти. Построили Астану чтобы культ личности пришел к своей завершающей кульминации при массовом обнищанием простых граждан. Просто стыдно и печально
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