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§ NG.kz
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36069
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Казахстана уезжают преимущественно городские жители трудоспособного возраста. За три месяца из Казахстана выехали 8 тысяч человек, а приехали - лишь чуть более 3 тысяч.
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§ Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 947
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.06.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Вопрос том, почему из процветающего Казахстана уезжают?!


Вы можете пояснить, почему в Гос. Думе депутаты большинством голосов отклонили законопроект по упрощённому принятию гражданства РФ, при этом согласно разработанной программе, где выделяется 3.5 триллиона рублей есть-же заинтересованность чтобы больше народа прибыло.
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§ Ваш земляк
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.06.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вы можете пояснить, почему в Гос. Думе депутаты

Статья про Россию или Казахстан? Где кнопочка?!
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§ Ваш земляк
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.06.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вы можете пояснить, почему в Гос. Думе депутаты

А в Америке негров линчуют! Так почему из Казахстана уезжают?
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§ Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 947
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.06.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Статья про Россию или Казахстан? Где кнопочка?!

Цитата:
Ваш земляк:
А в Америке негров линчуют! Так почему из Казахстана уезжают?


Так, свободу слова никто не отменял, демократия понимаете-ли, тем более если послушать ваших чиновников разработавших супер программу по переселению мы отмечены основными донорами после Украины, там после нас Узбекистан и Молдова.
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§ Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 947
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.06.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Так почему из Казахстана уезжают?


Ну, мы в числе основных доноров, как выше отметил. Тем-более, на форуме один деятель утверждал, ссылаясь на Нострадамуса, что скоро по предсказаниям последнего РФ станет центром Вселенной, будет процветать и будет впереди планеты всей, возможно поэтому и уезжают. Некоторым товарищам может не надо было в Америку уезжать, хотя каждый ищет где лучше жить для себе и своим детям.
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§ Гога
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 944
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.06.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
***Ваш земляк: Так почему из Казахстана уезжают? *** - Ответ очевиден - нет будущего для детей !

[Исправлено: Гога, 24.06.2019 - 11:54]
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§ elektron
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3079
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.06.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ответ очевиден - нет будущего для детей !

Да и старики уезжают, вернее дети перевозят в Россию, пока в какой деревне, какой пьяный не зарезал.
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§ Обликоморале
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6113
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.06.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Kairat stayer: хотя каждый ищет где лучше жить для себе и своим детям.
И это правильно.Ведь не зря твоя дочь изучала англицкий,да есчо и у финнов побывала.Молодец, присматривается куда стопы двинуть.
Не получится в Явропе,СШП или другой какой англоязычной стране пристроится, типа Индии или Таиланда, можно будет и в какую русскоязычную страну направится.Например,демократичную Украину.
Ведь вся продвинутая современная молодежь Казахстана, не зависимо от национальности и вероисповедания, к этому только и стремится.
Утекают мозги, утекают.
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