Kairat stayer: хотя каждый ищет где лучше жить для себе и своим детям.

И это правильно.Ведь не зря твоя дочь изучала англицкий,да есчо и у финнов побывала.Молодец, присматривается куда стопы двинуть.

Не получится в Явропе,СШП или другой какой англоязычной стране пристроится, типа Индии или Таиланда, можно будет и в какую русскоязычную страну направится.Например,демократичную Украину.

Ведь вся продвинутая современная молодежь Казахстана, не зависимо от национальности и вероисповедания, к этому только и стремится.

Утекают мозги, утекают.



