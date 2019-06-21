Форум
Тот самый
На перекрестке в Затобольске, где произошла авария, знаки установят по окончанию ремонта
Акимат правильно говорит: проезжие части примерно равны по ширине, обе с твердым покрытием, разметки нет, знаков нет - надо смотреть у кого есть помеха справа. Просто люди там давно хороших дорог...
21.06.19 15:49
seroff
Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7 миллиарда тенге
а где он взял 40 лямов на щтраф?значит спёр больше?
21.06.19 15:43
Тот самый
"Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул чиновников в любви к роскоши
Выборы прошли и надо снова показывать оппозиционность? С такими лозунгами надо было свою кандидатуру выставить, победил бы.
21.06.19 15:40
Ваш земляк
"Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул чиновников в любви к роскоши
Я тут на Ленте прочитал о состоянии казахстанской экономики. Довольно таки интересно.Вся Стабильность обеспечена китайскими кредитами. Надолго ли?!
21.06.19 14:49
Ваш земляк
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Что ж такое?! Почему всё больше народу бежит из процветающего Казахстане?! Неужели последствия Тауэльсыздыка?!И как на это влияет перемена алфавита и различные переименования? Связаны ли они? Вот в...
21.06.19 14:45
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек

21 июня 2019, 10:31 |  Общество

Из Казахстана уезжают преимущественно городские жители трудоспособного возраста. За три месяца из Казахстана выехали 8 тысяч человек, а приехали - лишь чуть более 3 тысяч, передает Zakon.kz со ссылкой на Info RANKING.KZ.

Фото: Еспресо TV

За первый квартал 2019 года из Казахстана выбыло 8,4 тысячи человек, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом прибыло 3,2 тыс. человек — всего на 8,4% больше, чем годом ранее.

Это увеличило отрицательное сальдо внешней миграции с 3,4 тыс. до 5,2 тыс. человек.

Покидают Казахстан преимущественно жители городов. Так, за три месяца текущего года их количество составило 7,1 тыс. человек. Прибыло же в города страны чуть более 1,8 тыс. человек, что составило отрицательное сальдо по городам в 5,3 тыс. человек.

При этом сельских жителей выбыло чуть более 1,2 тыс. человек. а прибыло более 1,3 тыс. человек, сальдо внешней миграции в сельской местности составило 112 человек.

Самое большое отрицательное сальдо внешней миграции населения по возрастным группам у людей от 16 лет до пенсионного возраста — 3,7 тыс. человек. Отрицательное сальдо по детям до 15 лет составило 1,4 тыс. человек, по пенсионерам — лишь 27 человек.

Самое большое отрицательное сальдо со странами СНГ — 4,8 тыс. человек, на другие страны приходится лишь 419 человек.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
21.06.19 14:31 «Как хотят поставили, как хотят прикрутили», - в Костанае обсудили новые правила по эксплуатации аттракционов
21.06.19 13:22 Водитель автобуса виновен. Апелляционная коллегия Костанайского областного суда оставила в силе приговор первой инстанции
21.06.19 11:11 Глава МОН: Детей, не посещавших предшколу, подготовить к первому классу могут сами родители
21.06.19 10:06 Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7 миллиарда тенге
21.06.19 09:34 "Чиновники - это государевы люди" - пятеро молодых госслужащих приняли присягу в Костанае
21.06.19 09:02 На перекрестке в Затобольске, где произошла авария, знаки установят по окончанию ремонта
20.06.19 16:45 Колесо обозрения остановили после ЧП в Уральске
20.06.19 15:46 "Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул чиновников в любви к роскоши
20.06.19 15:07 Экс-игрок "Астаны" и "Тобола" озвучил зарплату легионеров команды и сумму призовых от участия в Лиге чемпионов
20.06.19 13:55 "Водитель не пропустил..." - ДТП прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ alex_60
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
политика государства дает свои плоды.
национализм помогает . у одной упряжке.
продолжайте дальше.
экономику они собрались поднимать.
скоро одни тут останетесь.

[Исправлено: alex_60, 21.06.2019 - 10:42]
Профайл

§ maxsaf
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
скоро одни тут останетесь

Не-а. Рождаемость то не учли. И пенсионеры остаются ;-)
Профайл

§ elektron
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3060
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.06.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не-а. Рождаемость то не учли.

Можно и не учитывать, демографическая карта тоже в минусе.
Да и даже если в плюсе. То и те через 15-ть лет попадут в эту статистику :lol: ;-)
Профайл

§ alex_60
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Рождаемость то не учли. И пенсионеры остаются


ну пенсионеры со временем умрут,
а новорожденные пойдут в полицаи,акиматы,налоговые, в президенты ..
в "государевы люди", как в соседней ветке сказали.
//Я с детства хотел стать президентом. Сегодня я сделал к этому первый шаг//
работать будет некому,да а незачем.
собственный путь развития,в никуда.

[Исправлено: alex_60, 21.06.2019 - 11:33]
Профайл

§ Lex
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 21.06.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мононациональное государство это называется. Как сказал Зеленский (если не ошибаюсь в авторе слов), население-это вторая нефть. То есть- налоги, штрафы, товарооборот, потребительская корзина, все это приносит доход. В нашем случае, "водитель" старается от этого избавиться. Причина тому- чтобы закрыть глаза или отвлечь внимание по всем понятной причине: "Щя я фокус покажу, а вы туда смотрите)".
Профайл

§ peshexod
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3367
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 21.06.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эмиграция естественный процесс. Количество в стране трудоспособного население имеет основополагающее значение для экономики страны.
Не даром в ряде стран существуют программы по привлечению трудовой силы.
В Казахстане тоже существует, но похоже не очень хорошо работает. Но как раз в нашей стране, с нашими просторами это имеет огромное значение, но похоже ставка в экономике по прежнему делается на природные ресурсы.
Профайл

§ директор пляжа
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.06.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Эмиграция естественный процесс

Шо вы хотите этим сказать?
почему таки из израиля никто не бежит с чемоданами? мм?
Естественный процесс :lol:
Профайл

§ arman_kst
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Везде так.
Последние опросы выявляют рост эмигрантских настроений у молодежи: доля желающих покинуть Россию среди людей до 24 лет превысила 40%. И пока многие только мечтают об этом, самые опасливые и консервативные члены общества уже уехали: Пенсионный фонд РФ рассказал о резком росте числа пожилых людей, которые получают пенсию за границей.
Профайл

§ директор пляжа
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.06.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да, Учитывая нынешнее влияние социальных сетей, сейчас все хотят жить "красиво" да "заграницей". а у нас ярды в дороги закапывают, оборудование в больицы поставить - денег нет! давай-те страховки покупайте! :lol:
Профайл

§ Ваш земляк
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2030
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.06.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ж такое?! Почему всё больше народу бежит из процветающего Казахстане?! Неужели последствия Тауэльсыздыка?!И как на это влияет перемена алфавита и различные переименования? Связаны ли они? Вот в чём вопрос...
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 159
Пользователей: 1
Всего: 160

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх