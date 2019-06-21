Kairat stayer За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек #49





(Полноправные пользователи) Сообщений: 947

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:34 Цитата: Ваш земляк:

Так почему из Казахстана уезжают?



Ну, мы в числе основных доноров, как выше отметил. Тем-более, на форуме один деятель утверждал, ссылаясь на Нострадамуса, что скоро по предсказаниям последнего РФ станет центром Вселенной, будет процветать и будет впереди планеты всей, возможно поэтому и уезжают. Некоторым товарищам может не надо было в Америку уезжать, хотя каждый ищет где лучше жить для себе и своим детям.