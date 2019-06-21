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§ NG.kz
Нас ждет еще один кризис - кадровый
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36056
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
28 мая на заседании Правительства РК министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев привел данные о новых рабочих местах, которые планируется ввести до конца 2025 года. Их число оказалось выше ожидаемого прироста рабочей силы. Дефицит традиционно объяснили «демографической ямой», которая образовалась из-за спада рождаемости в 90-е годы. Но в последнее время обнажился другой фактор, не в меньшей степени препятствующий развитию экономики Казахстана.
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§ Прохожий2
Re: Нас ждет еще один кризис - кадровый
Прохожий2


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 21.06.19
Отправлено: 21.06.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев лукавит, естественно он не поднимает главную тему и причины оттока граждан как и причины демографической ямы, снижения работающих. Министр получает зарплату не меньше 1000000 тенге, ему незачем поднимать эти темы, он живёт в шоколаде. курс доллара 400 тенге почти, зарплата средняя РЕАЛЬНАЯ по области 70 000 тенге, как на такую зарплату можно жить? на подсосе в притирку при условии что у тебя нет семьи !
зарплаты в 100 000-150 000 тенге,тоже не лучше, семью содержать можно в притирку и экономя на всём!.
Вы найдите того кто в своих интересах девальвировал тенге , спросите его, зачем он это делал. Люди не просто уезжают, люди бегут в поисках лучшего, большего заработка, условий, от коррупции бегут.
Я поддерживаю этих людей, правильно делают что едут в другие страны, в особенности в США, Европу, Канаду,Аргентину,правильно делают.В этих странах Можно всего добиться, не жить в прозябание.
Вы ещё раз девальвируется тенге с 400 до 800 тенге и вы уведите как ранка жилья рухнет, люди массово будут увольняться с работы, отток населения увеличится ровно в 10 раз из Казахстана.Даже те у кого не было мыслей и возможности будут бежать отсюда.
В заключении хочу сказать что люди не идут работать за 100-200-300-400 долларов потому что зарплаты нищенские, что бы вы там в своей голове не выдумывали, ответ будит всегда один.
Всё в долларах оценивается, машины,квартиру,стройматериалы,МЕТАЛЛ(забор из проф листа на дачу поставить стоит метр погонный 13000 тенге, Забор КАРЛ!при том что этот металл производят в Казахстане)
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