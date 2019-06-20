/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  Колесо обозрения остановили после ЧП в Уральске		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Колесо обозрения остановили после ЧП в Уральске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36051
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Уральске принято решение о запрете на эксплуатацию колеса обозрения в городском парке культуры и отдыха. Аттракцион будет демонтирован. На его месте построят новое колесо обозрения.
Читать новость

§ Азамат Лисов
Re: Колесо обозрения остановили после ЧП в Уральске
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 20.06.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно зачем ремонтировать когда можно установить такое же как в Рудном
Профайл

§ yudjin
Re: Колесо обозрения остановили после ЧП в Уральске
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5954
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.06.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Конечно зачем ремонтировать когда можно установить такое же как в Рудном

Может рудненское и загнать им по еще большей спекулятивной цене?
Профайл

§ директор пляжа
Re: Колесо обозрения остановили после ЧП в Уральске
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.06.19 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет они китайское в "Питере" купют :lol: Лучше новое но свое ну и 170 лямов которые ляшку будут греть ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 159
Пользователей: 1
Всего: 160

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх