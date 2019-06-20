Колесо обозрения остановили после ЧП в Уральске

В Уральске принято решение о запрете на эксплуатацию колеса обозрения в городском парке культуры и отдыха. Аттракцион будет демонтирован. На его месте построят новое колесо обозрения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Руководство городского парка культуры и отдыха сообщило, что действующее колесо обозрения было установлено в 1986 году. Ежегодно проверялось техническое состояние аттракциона.

"Заклинило трос основного привода. Эту поломку наши сотрудники исправить самостоятельно не смогли. Людей снимали с аттракциона спасатели. Сейчас люди к нам претензий не имеют. Принято решение запретить эксплуатацию колеса обозрения. На его месте появится новый аттракцион высотой 36 метров. Сейчас идет подготовка документации для реализации этого инвестиционного проекта. Надеемся, что строительство начнется уже в этом году", - отметил директор городского парка культуры и отдыха Бек Жангиров.

Между тем спасатели рассказали подробности эвакуации людей с колеса обозрения.

"Мы применили пожарный автоподъемник "Бронто СкайЛифт". Его стрела - 54 метра. Высота аттракциона в самой верхней точке - 24 метра. Ситуация осложнялась тем, что наступило темное время суток. Люди были обеспокоены и немного паниковали. Но спасатели действовали четко и слаженно", - заявил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев.

Напомним, вечером 19 июня из-за остановки колеса обозрения людей снимали с аттракциона спасатели ДЧС. Всего было спасено 18 человек, из них шесть детей.