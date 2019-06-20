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Людей снимали с остановившегося колеса обозрения в Уральске

20 июня 2019, 10:08 |  Происшествия

Вечером 19 июня в городском парке культуры и отдыха Уральска из-за технической неисправности встал аттракцион "Колесо обозрения", сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, аттракцион остановился в 20.25. Сотрудники городского парка культуры и отдыха сразу же вызвали спасателей. Людей снимали с высоты при помощи пожарного подъемника.

"Застрял железный трос, при помощи которого происходит движение колеса обозрения. Посетители претензий к администрации не имеют", - сообщил директор городского парка культуры и отдыха Бек Жангиров.

Фото: ©Tengrinews.kz

В спасательной операции участвовало 18 сотрудников ДЧС ЗКО и восемь единиц техники, а также десять сотрудников местной полицейской службы.

"Спасено 18 человек, из них шесть детей. Жертв и пострадавших нет", - заявил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев.

Фото: Tengrinews.kz

В городском парке культуры и отдыха сейчас на балансе находятся два аттракциона, которые были произведены еще в советские годы, в том числе колесо обозрения, запущенное в далеком 1986 году. Местные предприниматели уже презентовали проект нового аттракциона высотой в 45 метров, но его реализация задерживается.
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§ директор пляжа
Re: Людей снимали с остановившегося колеса обозрения в Уральске
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.06.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старое у них колесо, понятно же что новое хотят, красиво..
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