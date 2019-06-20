Людей снимали с остановившегося колеса обозрения в Уральске
Вечером 19 июня в городском парке культуры и отдыха Уральска из-за технической неисправности встал аттракцион "Колесо обозрения", сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Как отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, аттракцион остановился в 20.25. Сотрудники городского парка культуры и отдыха сразу же вызвали спасателей. Людей снимали с высоты при помощи пожарного подъемника.
"Застрял железный трос, при помощи которого происходит движение колеса обозрения. Посетители претензий к администрации не имеют", - сообщил директор городского парка культуры и отдыха Бек Жангиров.
Фото: ©Tengrinews.kz
В спасательной операции участвовало 18 сотрудников ДЧС ЗКО и восемь единиц техники, а также десять сотрудников местной полицейской службы.
"Спасено 18 человек, из них шесть детей. Жертв и пострадавших нет", - заявил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев.
Фото: Tengrinews.kz
В городском парке культуры и отдыха сейчас на балансе находятся два аттракциона, которые были произведены еще в советские годы, в том числе колесо обозрения, запущенное в далеком 1986 году. Местные предприниматели уже презентовали проект нового аттракциона высотой в 45 метров, но его реализация задерживается.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 3
Всего: 202
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Пока просто стоят, но скоро заработают
Избавились от прошлых киосков, и снова ставят киоски.
Есть рецепт на ципролет, на фервекс…
Теперь будут левые схемы продаж
Недостроенный дом горит в микрорайоне Юбилейный
Дом 20. Может мусор горел?
Большинство сведений не подтвердилось - Генпрокуратура о видео вбросов бюллетеней
Да легче сказать что не нашли
Людей снимали с остановившегося колеса обозрения в Уральске
Старое у них колесо, понятно же что новое хотят, красиво..