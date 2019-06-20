Серый волк Re: Есть рецепт на ципролет, на фервекс… #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10234

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:51 Положение с дурными дикими очередями к кабинетам только усугубится. Понадобится обслужить кучу бабулек, написать на них кучу бумажек, чтоб выписать им банальные таблетки, которые в многочисленных аптеках просто держали к кассам поближе. Помните была построена в центре города поликлиника восьмиэтажная? Практически по соседству с областным жуликоматом. Но её продали жулики. Удивительно? Как и детские сады украли и продали и теперь вместо них офисы дегенератов и некоторые жулики даже в свои дворцы перестроили.

Как продали книжные магазины, как продали жулью ОНТБ совсем недавно, совсем недавние.

Так что когда в коридоре поликлиники, построенной во время войны или сразу после, будет торчать в очереди прижатыми к стенке, не забудьте благодаря кому.



Кстати по антигосударственным преступлениям срока давности не существует.

И пока эта шушера разгуливает на свободе, сидит в котеджах на золотых унитазах и жрет икру в своих резиденциях, в абсолютном достатке и безопасности, то можно считать, что конституции в Казахстане и правоохранительной системы не существует.

Да и последние примеры с проворовавшимися вдрызг чинушками по большому акиматскому дело отлично показывают всем жуликам, что ничего страшного, даже с 13 строгого режима можно через год попасть в детский сад - поселение с которого с почётом быстро выйти по УДО по слёзному ходатайству насяльника глупой колонии.